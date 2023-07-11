シンガー・ソングライターの山下達郎（70）が自らの発言で窮地に陥っている。松尾潔氏SC契約解除問題で表面化…小杉家、山下家、藤島家“義理人情”の起点はジャニーズの“元長男”山下は9日放送の「山下達郎 サンデー・ソングブック」（TOKYO FM系）で、ジャニー喜多川氏の性加害問題に関してメディアで言及したことを理由にスマイルカンパニーから契約解除された音楽プロデューサーの松尾潔氏（55）との件について弁明。番組