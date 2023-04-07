2023年シーズン初登板から圧巻の投球を見せた佐々木朗希（千葉ロッテマリーンズ）を韓国メディアも絶賛している。【関連】「これぞスポーツマンシップ」韓国が感動した佐々木の“お詫び”『OSEN』は4月6日、「“強風乗り越えて164km”日本の怪物・佐々木、6回11奪三振無失点…シーズン初勝利を報告」と題し、佐々木の活躍に言及した。「マリン風も防げなかった佐々木の剛速球」 佐々木は同日、本拠地ZOZOマリンスタジアムで行