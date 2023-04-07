2023年シーズン初登板から圧巻の投球を見せた佐々木朗希（千葉ロッテマリーンズ）を韓国メディアも絶賛している。【関連】「これぞスポーツマンシップ」韓国が感動した佐々木の“お詫び”『OSEN』は4月6日、「“強風乗り越えて164km”日本の怪物・佐々木、6回11奪三振無失点…シーズン初勝利を報告」と題し、佐々木の活躍に言及した。「マリン風も防げなかった佐々木の剛速球」 佐々木は同日、本拠地ZOZOマリンスタジアムで行
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 黒岩知事の不倫メール中身に震撼
- 2. 恐怖のヒグマOSO18 衝撃の新説
- 3. 大谷の違反後の行動 米紙が称賛
- 4. 大谷の婚約者候補 急浮上の女性
- 5. 畑正憲さん 妻は不治の病だった
- 6. 在日韓国人 口座開設できず波紋
- 7. 小西議員の投稿に「ブーメラン」
- 8. 韓国で大人気「タナカ」の正体
- 9. 「インテグラ」米でなぜ復活か
- 10. 強硬姿勢の小西議員 戦線拡大か
- 1. 在日韓国人 口座開設できず波紋
- 2. 韓国で大人気「タナカ」の正体
- 3. 強硬姿勢の小西議員 戦線拡大か
- 4. 「ムツゴロウ」畑正憲さん死去
- 5. 日本人初の宇宙飛行士…男性の今
- 6. 早大セクハラ訴訟 顔出し会見
- 7. 血液カクテル提供 医師が警告
- 8. ヘリ不明「慣れた任務のはず」
- 9. ヘリ 不明3人は着任直後の幹部か
- 10. 小学6年生 トラックにひかれ死亡
- 1. 小西議員の投稿に「ブーメラン」
- 2. 「職場不倫」疑われた2人の末路
- 3. 陸自ヘリ不明 安全保障に影響は
- 4. 不明陸自ヘリか 窓枠の写真公開
- 5. 陸自ヘリ不明 周辺に油や浮遊物
- 6. GEORGIA「毎ドラ部」スタート
- 7. 「謝り方が下手」立民関係者苦言
- 8. “漂流物”発見 ヘリ回転翼か…宮古島…
- 9. 陸自ヘリが行方不明 捜索続くも機体見…
- 10. 中国艦 沖縄本島宮古島間を航行…海上…
- 1. 巨大蛇が平らに 叩きつけるワニ
- 2. 「匂いだけ」拷問 北朝鮮で横行
- 3. 仲間守り自ら氷塊の下敷きに 米
- 4. 米7割の若者が入隊できない理由
- 5. 演説に拍手なし プーチン氏困惑?
- 6. プルシェンコ氏教室で虐待発覚
- 7. 作戦失敗 露司令官また解任か
- 8. 結婚10年目で従妹同士と判明 米
- 9. 「実の孫」を代理母出産 物議
- 10. 米モデル 御曹司と婚約で改宗
- 1. 認知症で財産凍結…家族が悲鳴
- 2. 金持ち体質 お酒との付き合い方
- 3. 日高屋の会長 株4億円分を譲渡へ
- 4. 最大16%還元の超万能決済 実力は
- 5. 「通い放題」脱毛サロン倒産急増
- 6. 「非正社員が多い企業」500社
- 7. 50歳から「貯金1000万円」方法
- 8. なか卯 親子丼を値下げできた訳
- 9. トヨタ車23万台リコール 火災も
- 10. 続く物価高「異例の値下げ」も
- 1. あおり運転 6割「後悔してない」
- 2. Androidに緊急の脆弱性 更新を
- 3. iOS17 11以来の「大幅な刷新」か
- 4. 今売れてるスマートテレビTOP10
- 5. ソニーがリモートプレイ用「PlayStatio…
- 6. サムスン 新三つ折りスマホ発売?
- 7. 日本で撮影の「超深海魚」世界新
- 8. Windows11でアナログ時計 表示法
- 9. エレコム、不特定多数の人が利用する場…
- 10. Excelで年齢を自動計算 便利技
- 1. 大谷の違反後の行動 米紙が称賛
- 2. 大谷の婚約者候補 急浮上の女性
- 3. 大谷翔平の新魔球「スイーパー」全米騒…
- 4. 大谷翔平の違反「本当の理由」
- 5. 朗希 すでにメジャートップ級?
- 6. バレー元代表が凋落? 役職辞任も
- 7. 無安打…G坂本が試合後コメント
- 8. 巨人・菅野 評価がダダ下がりか
- 9. 朗希 清宮仕留めた3球にSNS震撼
- 10. 朗希が「指ハート」送った相手
- 1. 黒岩知事の不倫メール中身に震撼
- 2. 恐怖のヒグマOSO18 衝撃の新説
- 3. 畑正憲さん 妻は不治の病だった
- 4. 滝沢氏設立の会社 登記簿に驚き
- 5. 元共産幹部 高校生にレイプ予告?
- 6. 伊藤沙莉と兄がサシ飲み 2S公開
- 7. 坂口憲二 CM登場でネット沸く
- 8. 本当に性格がいい女子アナ 1位は
- 9. 園の再抗議で加藤への批判続出か
- 10. 三浦瑠麗氏 夫起訴も優雅な日々?
- 1. 風見しんご 娘亡くし16年の心境
- 2. 「40代は現役」PTAでドロドロに
- 3. ダイソー「コスパ最強商品」7選
- 4. 同棲後に彼氏が退職 知った正体
- 5. 「実は高学歴」意外な芸人1位は?
- 6. 夫が芸能人と不倫 大金GETの裏側
- 7. 「僕は宝物」息子のマウント返し
- 8. 嫁いびりに激昂 義実家と絶縁へ
- 9. 結婚相手にふさわしい男性の特徴
- 10. 「モラハラ彼氏」別れ話で動揺