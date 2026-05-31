◇ナ・リーグドジャース ― フィリーズ（2026年5月30日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が30日（日本時間31日）、今季4勝目を懸けて本拠でのフィリーズ戦に先発する。今季は9試合に先発して3勝3敗、防御率4.93。前回23日（同24日）のブルワーズ戦では5回4安打2死球4三振3失点の内容で勝利投手となっていた。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督はフィリーズ戦の試合前に取材対応し、最近の佐々木の状態につ