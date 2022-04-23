»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡Ê44¡Ë¤¬¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡Ê4·î28Æü¹æ¡Ë¤Ç¡¢Â¿½Å¸òºÝ¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤äºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯34¡Ë¤Î¼£ÎÅ¤ò¤á¤°¤ë¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡Ö130Ê¬Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤Ë±þ¤¸¤¿ÇØ·Ê µÁ»Ð¡¦ËãÌí¤È¤Î¿·¥Ð¥È¥ëËë³«¤±¤«µÁ»Ð¤Î¾®ÎÓËãÌí¡Ê42¡Ë¤¬¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤Ç³¤Ï·Â¢¤Ë´Ø¤¹¤ëË½ÏªÏÃ¤ò¼¡¡¹¤Ë¸ø³«¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿³¤Ï·Â¢¤À¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤ÆÆ±»ï¤Î130Ê¬¤ËµÚ¤Ö¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼