東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにあるカウンターサービスのレストラン「レストラン櫻テラス席」テラス席で軽食やお酒をいただくことができます！そんな「レストラン櫻テラス席」で提供されているグランドメニューの紹介をします☆ 東京ディズニーシー「レストラン櫻 テラス席」2025年夏 グランドメニュー © Disney 場所：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロントサービスタ