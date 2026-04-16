今日4月16日は、九州から近畿はおおむね晴れるでしょう。東海や関東、東北では日中は日差しが届きますが、午後を中心ににわか雨や雷雨の所がありそうです。最高気温は平年より高い所が多く、関東から九州では所々で夏日(最高気温25℃以上)になるでしょう。東海・関東・東北は急な雷雨に注意今日16日は、低気圧や前線は日本の東へ離れ、本州付近は次第に高気圧に覆われる見込みです。九州から近畿、北陸、北海道では日中はおおむね