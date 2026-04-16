今日4月16日は、九州から近畿はおおむね晴れるでしょう。東海や関東、東北では日中は日差しが届きますが、午後を中心ににわか雨や雷雨の所がありそうです。最高気温は平年より高い所が多く、関東から九州では所々で夏日(最高気温25℃以上)になるでしょう。

東海・関東・東北は急な雷雨に注意

今日16日は、低気圧や前線は日本の東へ離れ、本州付近は次第に高気圧に覆われる見込みです。九州から近畿、北陸、北海道では日中はおおむね晴れるでしょう。洗濯や布団干しにも良さそうです。紫外線が強まりますので、屋外では帽子や日焼け止めで対策をすると良いでしょう。





東海も大体晴れますが、静岡県では午後は急な雷雨にご注意ください。関東から東北にかけては、朝まで雨が残る所があるでしょう。日中は次第に天気は回復しますが、大気の状態が不安定になるため、午後は山沿いや内陸部を中心に急なにわか雨や雷雨の所がありそうです。折りたたみ傘があると安心です。沿岸部では風もやや強いでしょう。

関東以西は所々で夏日

最高気温は、北海道では昨日と同じか高く、平年より高いでしょう。一方、東北は昨日より低く、平年並みになりそうです。関東から九州は昨日より高く、東京都心は25℃と夏日になるでしょう。名古屋は27℃と今年初めての夏日となりそうです。高知は昨日より9℃高い27℃の予想です。



関東から西では汗ばむ陽気となるでしょう。まだ体が暑さに慣れていない時期です。屋外で運動する際などは、こまめな水分補給を心がけてください。風がやや強く吹くため、朝晩は薄着ではヒンヤリする所もありそうです。上着を一枚用意しておくと安心です。