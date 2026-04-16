日中は晴れて季節先取りの陽気 東京や名古屋25℃以上 今日4月16日(木)の天気
今日4月16日は、九州から近畿はおおむね晴れるでしょう。東海や関東、東北では日中は日差しが届きますが、午後を中心ににわか雨や雷雨の所がありそうです。最高気温は平年より高い所が多く、関東から九州では所々で夏日(最高気温25℃以上)になるでしょう。
東海・関東・東北は急な雷雨に注意
今日16日は、低気圧や前線は日本の東へ離れ、本州付近は次第に高気圧に覆われる見込みです。九州から近畿、北陸、北海道では日中はおおむね晴れるでしょう。洗濯や布団干しにも良さそうです。紫外線が強まりますので、屋外では帽子や日焼け止めで対策をすると良いでしょう。
関東以西は所々で夏日
最高気温は、北海道では昨日と同じか高く、平年より高いでしょう。一方、東北は昨日より低く、平年並みになりそうです。関東から九州は昨日より高く、東京都心は25℃と夏日になるでしょう。名古屋は27℃と今年初めての夏日となりそうです。高知は昨日より9℃高い27℃の予想です。
関東から西では汗ばむ陽気となるでしょう。まだ体が暑さに慣れていない時期です。屋外で運動する際などは、こまめな水分補給を心がけてください。風がやや強く吹くため、朝晩は薄着ではヒンヤリする所もありそうです。上着を一枚用意しておくと安心です。