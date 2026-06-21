IVEウォニョンさん愛読で話題！ 日韓累計67万部突破のベストセラーが、人気アーティストYEYE氏とのコラボ新装版で登場。『超訳ブッダの言葉　限定カバー：YEYE ver.』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年6月19日に『超訳ブッダの言葉 エッセンシャル版 限定カバー：YEYE ver.』（小池龍之介著）を刊行しました。

本書は2025年2月13日、TBS「Nスタ」でIVEのウォニョンさんが愛読しているとして紹介され話題に。日韓累計67万部を突破した大ベストセラーが、人気アーティストYEYE氏とのコラボによる限定カバーで新登場しました。

■あなたの心を軽くする160の言葉

君よ、君自身から自由になるために――。

感情に振り回されない心の使いかたを説き、現代人の心に深く寄り添う160ものブッダの言葉を、今の時代の感性に合わせて「超訳」しています。

- 君以外の誰も君を傷つけない- プライドをすんなり手放す- 「ある」と「ない」に動じない etc.

読むだけで小さな気づきが得られ、あるときは心を静め、あるときは勇気を与えてくれるでしょう。

■IVEウォニョンさんのご紹介で、日本でもブーム再燃

日本でロングセラーの本書は、IVEのウォニョンさんが韓国のメディアで紹介したことで、韓国語版が大ヒット。その様子が2025年2月13日のTBS「Nスタ」で紹介され、日本でも再燃しました。

ウォニョンさんは本書について「仕事をしてつらい時に『ブッダの言葉』を読むと慰めになるし助けになる」とコメントされています。

（2025年2月13日 TBS「Nスタ」より）

■人気アーティストYEYE氏とのコラボカバーで登場

このたび本書が、愛犬の「ムンゲ」を描いた絵画が大人気の韓国出身アーティスト・YEYE氏とコラボした新装版で登場します。

芯の強さを感じさせながら涼しげな雰囲気も漂わせるムンゲの表情を、ブッダの言葉とともにぜひお楽しみください。

■ こんな方におすすめです

- もっとシンプルに生きたい、心身ともに身軽になりたい方- 他人の言動やSNSの情報に振り回されず、自分軸で穏やかにいたい方- 怒り、不安、嫉妬などのネガティブな感情を今すぐ手放したい方

※本書は、小社より2015年に刊行された『超訳 ブッダの言葉 エッセンシャル版』の新装版です。カバー以外のコンテンツは同じです。

◎書籍概要

【目次】

I 怒らない／II 比べない／III 求めない／IV 業（カルマ）を変える／Ｖ 友を選ぶ／VI 幸せ（ハピネス）を知る／VII 自分を知る／VIII 身体（からだ）を見つめる／IX 自由になる／Ｘ 慈悲を習う／Ⅺ 悟る／Ⅻ 死と向き合う

【著者情報】

小池龍之介（こいけ・りゅうのすけ）

1978年、山口県出身。東京大学教養学部卒業。僧侶となり、ウェブサイト「家出空間」を主宰し、一般向け坐禅指導を行なっていたが、修行のため放浪の旅に出、その挫折を経て考えをあらため、2019年、僧侶であることをやめる。その後の修行と探求をつうじて、見出したものを「自由#」と名付け、それ以降は、自由に自分そのものとして生きるすべを道場で伝えている。

【書籍情報】

タイトル：『超訳ブッダの言葉 エッセンシャル版 限定カバー：YEYE ver.』

発売日：2026年6月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：文庫判／192ページ

ISBN：978-4799332900

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