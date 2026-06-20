【MOTTERU】6/20(土) 20:00スタート「楽天お買い物マラソン」にて新商品・人気商品を最大約50%OFFで販売

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株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、6月20日(土)より開催される楽天市場『楽天お買い物マラソン』に合わせ、人気製品などのアイテム107点を最大約50%オフで販売いたします。



【MOTTERUのSALE期間：6/20(土) 20:00-6/26(金) 14:00】


(楽天お買い物マラソン対象期間：6/20(土) 20:00-6/26(金) 01:59)


SALE対象商品はこちら :
https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000138/

注目の新商品アイテム(一部抜粋)


MOT-STRCC20

MOT-SRING12

MOT-MGCH02

MOT-MRINGSEAL01

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/330_1_cdad77a7ecacc7db7139ebb38c069a5a.jpg?v=202606210951 ]

その他新商品はこちら(https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000182/)



売り切れ注意！ハンディファンシリーズ


MOT-HDFAN03

MOT-HDFAN04

MOT-HDFAN05

MOT-HDFAN06

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/330_2_ce6c9bc71499d18d34d38d52bdafcaef.jpg?v=202606210951 ]

1,000円OFF以上アイテム(一部抜粋)


MOT-MGFCC

MOT-QI25WCH01

MOT-MBSS10002

MOT-ACPD65WU1

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/330_3_83c6e35e18a9e0c2892a57510161d930.jpg?v=202606210951 ]

ポイント倍率アップアイテム(一部抜粋)


MOT-CBBAND05

MOT-WPCAU

MOT-SRING02

MOT-SRING03

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/330_4_15c73e2f4e3f6e3632cbaea35554a844.jpg?v=202606210951 ]

その他ポイント倍率アップ商品はこちら(https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000152/)


1000円ぽっきりアイテム(一部抜粋)C2


ケーブルバンド(MOT-CBBAND02)

シリコンケーブル(MOT-BCECAC)

ストラップ(MOT-STRAP01)

ケーブルバンド(MOT-CBBAND04)

その他1,000円ぽっきり商品はこちら(https://soko.rms.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000151/)


まだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。





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