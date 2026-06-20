２０２６年６月２０日

報道関係各位

公益財団法人ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記念財団事務局

公益財団法人ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記念財団は、今年度も当財団の活動の柱になっております「障がい者スポーツ支援」、「次世代育成」、「富山県スポーツ振興」の3つの事業で助成金の募集を行い、選考委員会で審査した結果、「障がい者スポーツ支援事業」には選手・団体あわせて７７件、「次世代育成事業」は１０５件、「富山県スポーツ振興事業」には４４件、合計２２６件の事業に助成させて頂く事となりました。

（総助成額：192,570千円、昨年度167,497千円、+25,073千円、昨比115%）

当活動は、スポーツの振興に関する事業の推進を図り、すべての人がスポーツを等しく楽しめる共生社会の実現に寄与することを目的として２０１７年5月に設立し、活動１０年目をスタートさせました。

本日執り行いました助成金贈呈式では、理事長から各助成事業を代表してご出席いただいた６団体の方々に目録を贈呈いたしました（上記以外の助成者はオンラインにて参加）。

当財団は、障がい者スポーツの支援・次世代アスリートの人材育成・富山県のスポーツ振興を活動の柱に継続的な支援を進めて参りますので、今後ともご協力・ご支援賜りますようお願い申し上げます。

＊写真＊

（前列 左から）一般社団法人 日本FIDバスケットボール連盟 専務理事 小川直樹様 常務理事 一松倫子様・一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟 広報 小山哲矢様・西田明男当財団理事長・株式会社カターレ富山 代表取締役社長 左伴繁雄様・1名空けて・公益社団法人 日本山岳スポーツ・クライミング協会 常務理事 小田部 拓様 SKIMO強化委員長 倉橋俊行様 SKIMO強化委員 佐治由佳様

（後列 左3人目から）NPO法人 海育プロジェクト 事務局 平井 慈様 理事長 服部祐太様・特定非営利活動法人 福光スポーツクラブ 理事長 舘 英二様 事務局長 嶋田壮志様・富山県カヌー協会 理事 松粼陽祐様

記

贈呈式

２０２６年６月２０日（土） １０：３０～１１：２０

東京ステーションホテル 住所：東京都千代田区丸の内１－９－１

出席者

ご列席6団体様（スピーチ）

個人代表２名様（ビデオメッセージ）

３．内 容

【助成金贈呈】理事長 西田 明男より、各団体の代表者に贈呈書をお渡しいたしました。

【記念撮影】式典後、ご出席の皆様と理事長との記念撮影。

【講演会】１１：３０～１２：２０

株式会社カターレ富山 代表取締役社長 左伴 繁雄 様による

「プロスポーツの地域貢献と発信力の重要性について」をテーマにご講演いただきました。

４．２０２５度助成事業について

２０２５年度の助成事業の実績と前年比（２０２６年３月支給）は、下表のとおりです。

財団設立時は障がい者スポーツ支援事業と富山県スポーツ振興事業の２本柱でスタートした助成事業でしたが、２０１８年度から次世代育成事業を追加して、３本の柱がバランスよく拡大出来るよう事業拡大を進めた結果、過去３年でバランスの良い規模拡大が出来ました。

公益財団法人ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記念財団事務局 梶野・小杉・石上・小暮 （TEL）03-6777-9280（東京事務局）