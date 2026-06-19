Co-Innovation University（CoIU）、熊本県五木村と連携協定を締結

一般社団法人CoIU設立基金

2026年4月に開学したCo-Innovation University（コー・イノベーション大学、以下CoIU）を運営する学校法人CoIU（岐阜県飛騨市、理事長：井上博成）は、熊本県五木村（村長：木下 丈二、以下五木村）と、教育研究プログラム・カリキュラムの連携に関する基本協定を締結しました。

写真右から、学校法人CoIU 法人事務局長／Co-Innovation University 准教授 内堀愛恵 、学校法人CoIU 理事長 井上博成、熊本県五木村 木下丈二村長、熊本県五木村 西 龍三郎教育長

本協定により、CoIUの社会人向けリカレントプログラムにおいて、五木村を実践のフィールドとした学びを展開し、地域課題の解決や持続可能な地域づくりに向けた取り組みを推進してまいります。

村全体が学びのフィールド ― 五木村との出会い

CoIUは、「共に文明を問い、未来を共創する。」を建学の理念に掲げ、教室の中だけで完結しない「理論・対話・実践の往還による学び」 を重視しています。

学生が地域や企業、行政、住民と協働しながら社会課題に向き合い、対話と実践を通じて新たな価値を生み出す教育を展開しています。

地域や社会に向き合いながら、“問い”を育てるCoIU1期生たちの授業風景

今回連携する熊本県五木村は、村の面積約250平方キロメートル、村域の約94％を森林が占める自然豊かな中山間地域です。

人口800人の小さな村でありながら、行政、住民、事業者の距離が近く、一つひとつの取り組みが地域全体の暮らしや産業、将来に大きな影響を与える特徴を持っています。

わずかな平地に集落が点在し、人々が支え合いながら暮らす熊本県五木村。

五木村には、大企業があるわけでも、大規模なプロジェクトが次々と生まれているわけでもありません。

けれど、「小さな村だからこそ、まちや国の仕組みが見えてくる」

林業をはじめ、農業や観光、地域に根差した事業が営まれる一方で、人口減少や高齢化など、現代社会が抱える課題にも向き合っています。

そのような環境だからこそ、行政、住民、事業者など多様な立場の人々との対話を通じて、社会や地域の仕組みを立体的に学ぶことができます。

地域自らが未来を描き行動する文化が根付いています。

これまでにも実践型・滞在型インターンシップや社会人向けプログラムを多数受け入れており、地域と外部人材が共に学び、挑戦する土壌が育まれています。

CoIUは、五木村を「地域そのものが学びのフィールド」と捉え、学生や社会人が現場で問いを立て、実践を通じて学ぶ機会を共創していきます。

教育と地域が交わる実践の場づくり ― 協定内容

地域をフィールドに、学生・企業・地域がともに学び、挑戦する機会を創出するため、両者は広域的な人材育成と地域共創の実現に向けて、以下の取り組みを推進します。

＜取り組み内容＞

- 教育研究プログラムおよびカリキュラムに関する相談・企画・実施- その他、地域課題の解決や人材育成に資する取り組み





本連携に込める想い

五木村長 木下 丈二

五木村は、94％を山林が占める熊本県南部の山村で、19年連続水質日本一の清流川辺川や五木の子守唄など豊かな自然と伝統文化を有しています。長年にわたるダム問題を乗り越え、現在は「“ひかり輝く“新たな五木村振興計画」のもと、「子どもに夢を・若者に力を・高齢者に笑顔を」の実現に向けて国・県と連携して取り組んでいます。

Co-Innovation大学では、実践型・滞在型インターンシップである「ボンディングシップ」を通じて地域課題への挑戦と解決を目指される大変意義深い大学です。本村には全国でも類を見ない「保育園から林業大学校まで20年一貫の教育環境」や、民間団体によるむらづくりの活動が展開されており、学生の皆さんを受け入れるフィールドが整っています。この連携協定を通じて、地域の魅力発信や人材育成、関係人口増加による活性化につながることを大いに期待しております。

学校法人CoIU 理事長 井上 博成

五木村は、人口800人の村です。しかし、この村には、地域の未来を考え、行動する人々の営みが凝縮されています。

CoIUは、知識を得るだけでなく、多様な人々との対話や実践を通じて未来を共に創る人材を育てることを目指しています。今回の協定を通じて、教育研究プログラムやリカレント教育の取り組みをはじめ、地域課題の解決や人材育成において、五木村の皆さまと共に学び、共に挑戦していきたいと考えています。

五木村には、日本の地域がこれから向き合う課題と可能性の両方があります。

この連携が、互いに学び合いながら未来を切り拓く、新たな共創のモデルとなることを楽しみにしています。

小さな村から社会を変える挑戦へ ― 今後の展開

今後は、教育研究プログラムやカリキュラムの企画・実施をはじめ、社会人向けリカレントプログラムの展開など、五木村を舞台とした多様な学びの機会を創出していきます。

五木村は、行政、住民、事業者の距離が近く、一つの取り組みが地域全体へと広がっていく特徴を持っています。

CoIUはこうした地域ならではの環境を生かし、現場での対話や実践を通じて新たな価値を生み出す学びを推進してまいります。

本協定を通じて、地域課題の解決と人材育成の両立を目指し、五木村とCoIUだからこそ実現できる共創のモデルづくりに取り組んでまいります。

■Co-Innovation University（略称 CoIU）について（https://coiu.ac.jp/(https://coiu.ac.jp/)）

学校法人CoIUが運営するCo-Innovation University（CoIU）は、岐阜県飛騨市に開学した4年制大学です。

「問いを立てる力」と「共創力」を育むことを教育の軸に据え、地域での実践と多様な理論・対話を往復する学びを通じて、学生・教職員・社会人がともに地域課題の解決に挑んでいます。飛騨高山地域を主なフィールドとしながら、全国にサテライトキャンパスを展開。地域と密接に連携した教育研究プログラムを通じて、次世代を担う人材の育成と地域社会の発展を目指します。

◯大学名：Co-Innovation University コー・イノベーション大学（CoIU）

運営：学校法人CoIU

◯開 設 ：2026年4月

◯特別顧問：宮田裕章

理事長：井上博成

学長：高木朗義

◯学部学科 ：共創学部地域共創学科

◯所在地：岐阜県飛騨市古川町金森町11-15

・Instagram：＠coiu_2026：https://www.instagram.com/coiu_2026/

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・Note：https://note.com/coiu_2026