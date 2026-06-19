アパレルウェブの二次流通サービス導入支援が、AVIREX（アヴィレックス）の公式リユースサービス「AVIREX ARCHIVE MARKET」に採用されました

株式会社アパレルウェブ

ファッション業界のマーケティング支援を行う株式会社アパレルウェブ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小平 勝也、以下 アパレルウェブ）は、当社が提供する二次流通サービスの導入支援が、「AVIREX（アヴィレックス）」（株式会社TSI 本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：下地 毅、以下「AVIREX」）が2026年6月18日（木）より開始する公式リユースサービス「AVIREX ARCHIVE MARKET（アヴィレックス アーカイブ マーケット）」に採用されたことをお知らせいたします。

アパレルウェブが提供する二次流通サービスの導入支援について

昨今、アパレル業界において、ブランド自身が過去に販売した商品を回収・再販売する「オウンドリセール（自社による二次流通）」への注目が高まっています。

アパレルウェブでは、アパレル企業向けに二次流通サービスの導入支援を推進してまいりました。株式会社シップスを皮切りに、数多くのブランドのオウンドリセール事業の立ち上げをサポートしています。

主な支援内容

「AVIREX ARCHIVE MARKET」において、アパレルウェブは以下の領域を支援いたしました。

- サイト構築とUI/UX設計

ECサイト構築プラットフォームには、高いカスタマイズ性と安定性を誇る「Shopify」を採用し、ブランドの世界観を忠実に再現したUI/UXを設計・実装いたしました。

今後の展望

アパレルウェブは、今後もブランドの価値を永続させる「オウンドリセール」の普及・定着に尽力してまいります。

愛着のあるアイテムを次の持ち主へと繋ぐこの取り組みを、ファッション業界、ひいては社会全体の新たなスタンダードとして確立させ、持続可能な産業の発展への貢献を目指します。

■「AVIREX ARCHIVE MARKET（アヴィレックス アーカイブ マーケット）」について

お客様やスタッフが長年愛用してきたアイテムを回収し、メンテナンスを施して再び世に送り出す循環型のブランド体験サービスです。

ブランドの歴史の中で生まれ、受け継がれてきた「AVIREX」のアーカイブプロダクトは、大切に着られてきたアイテムが、次の持ち主へと受け継がれていく。

「AVIREX ARCHIVE MARKET」は、ブランドの歴史とともに続いていくプロジェクトになります。

サイトURL：https://avirex-archivemarket.com/

■AVIREXについて

1975年に米空軍正式指定業者として誕生したフライトジャケットをアイデンティティとしたミリタリーブランド。国を守るため、愛する人たちを守るため、果敢に大空に挑んだアヴィエーターたちを称える「空の王様」をブランド名にしているとおり、パイロットたちの命を守るフライトジャケットの開発に心血を注いできた。映画「トップガン」の衣装監修により、日本のファッション界にミリタリーという分野を生み出した草分け的存在である。長きに渡る歴史とミルスペックに基づく技術が物語る、そのウエアは世界各国で支持されている。

公式サイト：https://avirex-usa.com

株式会社アパレルウェブについて

2000年に設立された、ファッション業界に特化したデジタルマーケティングカンパニーです。デジタル戦略立案、ECサイト構築・運用、グローバルマーケティング支援、データ分析サービスなどをワンストップで提供しています。2025年より船井総研グループの一員となり、より強固な経営基盤のもと、業界の持続的な成長に貢献しています。

社名：株式会社アパレルウェブ

所在地：東京都中央区日本橋本町一丁目9番-13号 日本橋本町1丁目ビル5階

代表者：代表取締役社長 小平 勝也

設立：2000年1月27日

事業内容：デジタルマーケティング事業、グローバルマーケティング事業、データベースマーケティング事業、他

URL：https://www.apparel-web.co.jp/