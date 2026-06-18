兵庫県によるスタートアップ成長支援プログラム『Leap Forward HYOGO 2026』採択スタートアップ決定＆キックオフイベント開催

LETT株式会社

兵庫県とLETT株式会社は、社会課題の解決に挑み、地域経済の牽引を目指すスタートアップの成長支援プログラム『Leap Forward HYOGO 2026』において、採択スタートアップが決定したことをお知らせします。約1年間スタートアップの加速度的な成長を支援し、兵庫県を代表するスタートアップへと飛躍できるようサポートしてまいります。

これに先立ち、キックオフイベントを2026年6月29日（月）に実施いたします。

■採択スタートアップ5社（五十音順）

１.市場性・事業や課題の重要性、２.事業の課題解決性・インパクト、３.独創性・優位性、４.事業・チームの現状の実績、５.成長性・将来性、６.本プログラムとの親和性の観点で、厳正に審査を行った結果、下記の5社を選定しました。

iPresence株式会社 代表取締役社長 クリストファーズ クリスフランシス

iPresence株式会社は、遠隔コミュニケーション技術を活用したソリューションを提供する企業です。テレイグジスタンス（遠隔存在）の普及を目指し、テレプレゼンスアバターロボットの提供やデジタルツイン技術を用いた3D空間の構築を展開しています。さらに、AIの知能とロボットの物理機能を組み合わせた「フィジカルAI」分野にも注力しており、現場で機能する次世代サービスの開発や実証実験を推進しています。医療、教育、製造、ビジネスなど多様な分野において、距離の壁を越えた新しい体験を創出し、空間のDX（デジタルトランスフォーメーション）と社会課題解決に貢献しています。

URL：https://ipresence.jp/



合同会社CYCLER 代表取締役CEO 渡邉 晃大

地方や郊外の高齢者の皆さまを主な対象に、特定小型原動機付自転車（4輪）による安全な中速モビリティと、予防医療を組み合わせて提供します。移動手段を失うことが、社会的孤立や認知機能の低下、要介護化へとつながる課題に着目しました。個人の外出喪失が医療費の圧迫、孤独死や徘徊、認知症をケアするためのご家族のダブルケアなどの社会問題に行き着きます。気軽に外出できる環境づくりと日常的な健康データの活用を通じて、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる社会を目指しています。車両を単なる移動手段ではなく、一人ひとりの健康を支える基盤として位置づけ、地域・自治体・医療機関と連携しながら事業を展開してまいります。

URL：https://3939cycle.wixsite.com/cycler

(https://3939cycle.wixsite.com/cycler)

株式会社先端化学研究所 代表取締役 岡本 和也

次世代の太陽電池として期待されているペロブスカイト太陽電池の開発を行っています。我々は多層多孔質カーボン電極型のペロブスカイト太陽電池の開発を行い、ガラス基板（FTO）を使用し安価なカーボン材料を電極を使用することで高い耐久性を実現と安価な電気エネルギーの提供を可能となります。更にリサイクル可能な太陽光パネルとして提供可能です。太陽電池が当たり前のように設置される時代になりましたが今後使用済みとなったパネルが廃棄物として大量に出てきます。私共は将来のエネルギー問題とゴミ問題を解決する基幹電源としてのペロブスカイト太陽電池の開発に取り組んでいます。

URL：https://senkaken.co.jp/

SocialBridge株式会社 代表 宋 浩典

Social Bridge株式会社は、1953年創業の油脂回収業「マツザワ」を母体に2019年に設立された、神戸発の「AIネイティブ・ローカルゼブラ」企業です。地域の使用済み食用油（UCO）を回収し、SAF（持続可能な航空燃料）をはじめBDF・飼料・工業用途など多面的に再資源化する「アブカツ」事業を中核に、AIを活用した業務基盤と地域密着型の循環ビジネスを展開しています。神戸・西宮・伊丹・芦屋を中心とした兵庫県南東部を主軸とし、出光興産との連携をはじめ飲食店や収集運搬事業者など多様なパートナーと協働しています。「神戸の油を、神戸から世界の空へ」を掲げ、従業員・顧客・取引先・地域社会すべての便益を最大化しながら、2053年のマツザワ創業100周年と「ゼロウェイスト神戸」の実現を目指してまいります。

URL：https://social-bridge.net/

株式会社TearExo 代表取締役CEO 堀川 諒

当社は、涙液による乳がん検出技術TearExo(R)法の社会実装を目指す神戸大学発スタートアップです。現在、企業における女性活躍推進や健康支援・健康経営ニーズに対して、TearExo(R)法による涙液検査に加え、専門家による少人数セミナー、問診による生活習慣・ベースリスク評価、さらに乳がん診療ガイドラインで推奨される乳房を意識する生活習慣、ブレスト・アウェアネスを組み合わせた乳がんリスク評価サービスの提供を進めています。女性のヘルスワークスタイルを支え、女性活躍につながる健康支援を提供することで、誰もが日常的に変化を見逃さず、早期発見・早期治療のきっかけを日常生活の中に実装することを目指しています。

URL：https://tearexo.jp/

■審査員（順不同）

株式会社アドリブワークス 代表取締役CEO 山岡健人氏

クオンタムリープベンチャーズ Associate 高井志保 氏

西日本旅客鉄道株式会社 ビジネスデザイン部 安井貴大 氏

株式会社島津製作所 技術推進部 CVC グループ 草野英昭 氏

神戸市 経済観光局部長（新産業・科学技術担当） 杉森荘太 氏

兵庫県 産業労働部 新産業課 課長 福田靖久 氏

■キックオフイベント概要

県内外の事業会社や金融機関・支援機関等とのネットワーク形成を行い、今後のプログラムでの活動を後押しするため、採択スタートアップ5社によるピッチや個別面談を実施します。

日時：2026年6月29日（月）15：00～17：30

場所：起業プラザひょうご（兵庫県神戸市中央区浪花町56 三井住友銀行神戸本部ビル2階）

スケジュール：

・15：00～15：05 オープニング

・15：05～15：15 Leap Forward HYOGOの活動概要と今後の予定

・15：15～16：05 スタートアップ5社による事業ピッチ

・16：05～16：10 クロージング挨拶

・16：10～16：30 ネットワーキング

・16：30～17：30 採択スタートアップ5社との個別面談 ※希望社のみ

参加対象：採択スタートアップの成長をご支援いただける事業会社、支援機関、金融機関 等

詳細・申込：https://4s.link/ja/leap-forward-hyogo20260629-kickoff

また、当イベントはIVS2026の公式サイドイベントとなっています。7月1日（水）から開催されるIVS2026に合わせて京阪神へお越しの際は、ぜひ当イベントにも足をお運びください。

なお、2025年度は、

・新規面談マッチング：合計120件

・ピッチ機会：合計20件

・メディア掲載サポート：合計20件

を実現し、NDA締結4件、資金調達2件、実証実験2件などの成果を生みました。

■『Leap Forward HYOGO』について

本プログラムは、社会課題の解決に挑み、地域経済の牽引を目指すスタートアップに対して、支援機関や金融機関等との強力な連携による集中的なハンズオン支援を行います。スタートアップが加速度的な成長を果たし、兵庫県を代表する企業へと飛躍することを目指します。

▼『Leap Forward HYOGO 2026』特設サイト：

URL：https://lett-c.jp/lfh/lfh2026(https://lett-c.jp/lfh/lfh2026/)

■ 兵庫県コメント

兵庫県産業労働部 新産業課スタートアップ推進班長 高田 雄三

『Leap Forward HYOGO』で採択した５社はいずれも高い挑戦意欲と独自の強みを有しており、県として伴走しながらその成長と事業化を力強く後押ししてまいります。各社の取り組みがどのように具体化し、新たな価値を生み出していくのか、ぜひ今後の展開にご注目ください。

また、この度開催するキックオフイベントでは、採択スタートアップのビジョンや熱意を直接感じていただけます。多くの皆様にご参加いただき、企業・支援機関・地域がつながる新たな機会としていきたいと考えています。

■ 事業プロデューサー コメント



LETT株式会社 代表取締役 志岐 遼介

このたび、2026年度のLeap Forward HYOGOにおける支援企業５社の採択が決定しました。昨年度よりも多くの応募をいただき、本事業への注目が高まっていることを実感しました。その中で、外部審査員の皆さまのご意見を頂戴しながら、大きな成長が期待できる５社の採択が決定しました。

事務局一同、採択された５社の成長支援にしっかりとコミットしていきます。

期間中、期間終了後も兵庫県内外の多くの支援者の皆様に、５社の成長支援のバックアップを依頼することになるかと思いますが、お力添えをいただけますと幸いです。

まずはキックオフイベントにて、この５社の取り組みについて多くの方に知っていただきたいです。当日はたくさんのご来場をお待ちしております。

■ LETT株式会社について

LETTは「人生を 心躍る冒険に」をビジョン、「地域のオモロいを開拓する」をミッションに掲げる、地域に特化した「エコシステムドライバー」です。西日本エリアを中心に、徹底した現場主義と圧倒的な機動力を強みに、以下の3本柱で事業を展開しています。

- 地域のイノベーション創出支援（自治体・産業支援機関、金融機関等と連携した地域のスタートアップ成長支援、機運醸成）- スタートアップ・ベンチャー企業との共創支援（事業会社とのオープンイノベーションを伴走）- 地域コミュニティの形成支援（地域内外のイノベーターを交差させる場づくり）



会社名：LETT株式会社

代表者：代表取締役 志岐 遼介

設立：2026年2月1日

所在地：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

事業内容：スタートアップ支援・スタートアップスタジオ事業、オープンイノベーションの企画運営及び地域コミュニティの形成支援



■ お問合せ先

LETT株式会社

E mail：leap-forward-hyogo@lett-c.jp