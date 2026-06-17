心に燃やせ！愛と正義と自己顕示欲!!『ピンキースマイリーはバズりたい！』第1巻 6月17日(水)発売！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝）は、「竹コミ！」で連載中の

『ピンキースマイリーはバズりたい！』第1巻（著：米野江稀一）を2026年6月17日（水）に発売いたします。

『ピンキースマイリーはバズりたい！』第1巻書影❑あらすじ

ちょっぴり自己顕示欲が旺盛な女子高生・福園えみり。

彼女は動画配信を趣味としながらも、思うように伸びないその再生数に悩んでいた…。

「この世界にはヒーローがいる！」

そんな都市伝説動画がバズっているのを羨ましく思いながら開けたゲタ箱には謎の指輪が入っていてーー？

動画配信女子高生の熱い英雄譚開幕!!!!

❑見どころ

米野江稀一先生の新人とは思えない圧倒的な技術で描かれたアクションシーンに注目です!!

コミックスでは描き下ろしも収録！ぜひお手にとってください♪

❑書誌情報

『ピンキースマイリーはバズりたい！』第１巻



著者：米野江稀一

発売日：2026年6月17日（水）

判型：B6判

ページ数：144ページ

定価：880円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10161096.html

竹コミ！連載ページ：

https://takecomic.jp/series/f866913ed1872

❏作家情報

米野江稀一

著者X：https://x.com/sukoyaka_okome

❑連載サイト「竹コミ！」情報

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

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