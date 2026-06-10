電撃の『あつまれ どうぶつの森』Ver.3.0 ＆『Nintendo Switch 2 Edition』完全攻略本が6月29日発売！　部屋作りがもっと楽しくなる、ホテル客室のコーデ作例を多数収録！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、2026年6月29日（月）に「電撃の攻略本」ブランドより、『あつまれ どうぶつの森 無料アップデート Ver.3.0 & Nintendo Switch 2 Edition ザ・コンプリートガイド + お手本いっぱい！ リゾートホテル客室コーデ集』を刊行いたします。また、本日より予約開始したことをお知らせいたします。

本書は、１月15日に任天堂株式会社より発売／配信されたNintendo Switch (R) 対応ソフト『あつまれ どうぶつの森』無料アップデート Ver.3.0およびNintendo Switch (R) 2 対応ソフト『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition』の新システム・新要素のすべてを解説、新規アイテムを網羅した完全攻略本です。

加えて本書には、無料アップデート Ver.3.0の目玉要素「リゾートホテル」のお手伝いを楽しめる「客室のコーディネート」を題材に、部屋コーディネートの実践テクニックの解説と客室コーディネートの作例を掲載し、部屋作りの楽しみ方を掘り下げています。

リゾートホテルに設定された45のテーマおよび15のフリーテーマに沿って作成された計60の客室コーディネートの作例集から、さまざまなインテリアのアイデアや"映える"部屋のコーディネートのテクニックがまるわかり。さらに作例集の中で使用した130点以上のマイデザインがダウンロード可能なので、自分の部屋で使ってみるのはもちろん、掲載しているドット絵を書き換えて、自分なりのマイデザインを作ることも楽しめます。

なお本書は紙書籍版と電子書籍版が同日発売されます。紙版・電子版ともに内容は同じとなっており、紙版は全国の書店やオンラインストア、電子版は電子書籍ストアにてお買い求めいただけます。また、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」では発売日より試し読みが公開されます。

本書にぜひご期待ください。

概要

【書 名】あつまれ どうぶつの森 無料アップデート Ver.3.0 & Nintendo Switch 2 Edition ザ・コンプリートガイド + お手本いっぱい！ リゾートホテル客室コーデ集

【発売日】2026年6月29日（月）

【仕 様】オールカラー／A5判／ルビ付き／288ページ

【定 価】 1,430円（本体1,300円＋税）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信予定

※本書は『あつまれ どうぶつの森』Ver.3.0からVer.3.0.3までの情報を中心に掲載しています。

●詳細・購入はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322603001644/

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4040900227/

(C) Nintendo

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※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

電撃の攻略本とは

「電撃の攻略本」は、「ゲームの電撃」ブランドにおける1レーベルです。攻略本をはじめ、画集、設定資料集といったゲーム関連書籍を数多く刊行しています。

公式サイト：https://books.famitsu-dengeki.com/

公式X（Twitter）：https://X.com/FD_books_info/

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイトURL： https://kadokawagamelinkage.jp