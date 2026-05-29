先輩ママたちの声から誕生! 『＼スルンと取りやすい／離乳食冷凍ブロックトレー』

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、アカチャンホンポ オリジナル商品の『＼スルンと取りやすい／離乳食冷凍ブロックトレー』を2026年5月11日（月）より順次、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売しております。

本商品は、毎日の離乳食作りをより効率的にするために開発された、時短を重視した便利なブロックトレーです。簡単に食材を取り出せる設計とお手入れのしやすさを追求し、忙しい子育ての助けとなるアイテムとして誕生しました。

離乳食ストックに「ブロックトレー」は大活躍！しかし困りごとも…

困りごとの1位は、『洗いづらい』でした。たくさんマス目があり、1マスごと隅々まできれいに洗うのは大変です。スポンジを何とか隅に届くよう工夫して洗っている方も多いと思います。また、「食べ物によっては、すごく力を入れないと（冷凍した離乳食が）取れない時があって、ちょっと困った。」「液体・液状のものは、できるだけ容器ギリギリまで入れたかったが、凍ってから一度フタを開けるとちゃんと閉まらなくなる。」などの声も…。

こうした不満を解消すべく、日々の子育てを頑張るママ・パパに寄り添った新しいアカチャンホンポのオリジナル商品「＼スルンと取りやすい／離乳食冷凍ブロックトレー」が誕生しました。忙しいママたちの声をもとに改良された設計で、用途に合わせて選べる 4つのサイズ展開。日々の離乳食作りがもっと簡単に、効率よく進められるアイテムです。

〈アンケート概要〉

調査期間：2025年6月13日(金)～15日(日)

調査方法：インターネット調査

実施機関：赤ちゃんのいる暮らし研究所

対象：生後9か月から3歳台のお子さまがいるアカチャンホンポ会員

有効回答数：796件

商品特長

【ポイント1】軽い力でスルンッととれる“まあるい”形状

製氷皿のような四角い形ではなく丸みのある形状にすることで、大きな容量でもすべるように取り出せるように工夫しました。（※意匠出願中）

【ポイント2】浅めの設計で冷凍も解凍も早い！

浅く広い形のため、短時間で凍ります。

レンジで解凍するときも素早く、あたためムラも起こりにくいので便利です。

【ポイント3】凍って中身が膨張してもフタが浮かない！

冷凍した時の膨張率を見越した設計で、フタの浮き上がりを防止。

パチンとしっかり密閉できるのもうれしい特長です。

【ポイント4】食材の種類やお子さまの成長によって使い分けられる4サイズ

離乳食に使いやすい、15mL・25mL・50mL・80mLの4サイズをご用意。

成長に合わせた量や、主食・おかずなど入れるものによって使い分けできます。

お弁当のおかずストックなどにも大活躍。長く使っていただけます。

50mL・80mLのサイズには大さじ1杯（約15mL）ごとに目盛りが付いているので、ブロック1杯に足りない残量など月齢に応じた離乳食の管理に便利です。







また、フタ・トレー各3セット入りなので、量に合わせて使用枚数を調節でき、洗い替えにも活躍します。

4種類のトレーは外枠がすべて同サイズなのでスタッキングして保存もOK。





【ポイント5】角や溝が少ないからお手入れがラク

角や溝が少なく浅い形状のため、汚れがたまりにくく、隅々まで洗いやすくて衛生的です。

商品概要





[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp