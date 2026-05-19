GENTLE MONSTER、aespa Karinaと共にした2026 Veggie コレクションキャンペーンを公開

株式会社 IICOMBINED JAPAN

グローバルファッションアイウェアブランド GENTLE MONSTERが、2026 Veggie コレクションのキャンペーンを公開しました。

Veggie コレクションは、野菜の形と色彩を特有の抑制されたウィットで再解釈した、コンパクトなフォールディングアイウェアを提案するコレクションです。aespa のKarina（カリナ）と共にした本キャンペーンでは、Veggie コレクションならではの独創的な世界観を表現しています。

公開された2026 Veggie コレクションキャンペーンでは、荒涼とした野原を舞台に繰り広げられる奇妙な執着を、GENTLE MONSTERならではの視点で超現実的なミザンセーヌとして描き出します。

トマトへ向けられたKarina（カリナ）の耽美的な執念は、最も有機的な素材を最も非現実的な感覚で表現し、本コレクションの美学を際立たせています。

2026 Veggie コレクションは、耐久性に優れた構造と携帯性を兼ね備えた、全10種類のフォールディングアイウェアで構成されています。2025年に発表されたPocket コレクションの延長線上にありながら、さらに多彩で新たなフォールディングアイウェアを提案します。

本コレクションは、実際の野菜のシルエットとカラーを取り入れた牧歌的なムードと、人工的な美学とのコントラストを通じて、新たな美しさを表現します。有機的な曲線と構造的な設計が交差するシルエットの上に、野菜の生き生きとしたカラーと形態を異質な造形言語で表現したテンプルディテールが特徴です。

また、GENTLE MONSTERはVeggie コレクションのローンチを記念し、世界6都市にて特別なポップアップ空間を展開予定です。日本では、東京・原宿にて開催いたします。

さらに、Veggie コレクションのポップアップにて本コレクション製品をご購入のうえ、LINE公式アカウントの友だち追加、またはニュースレター等のマーケティング配信へご登録いただいたお客様へ、Veggiemon キーリングをプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

現在、GENTLE MONSTER公式オンラインストアではVeggie コレクション製品をご覧いただけるほか、入荷通知の設定も可能です。