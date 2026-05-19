「九州・沖縄地銀連携協定（Q-BASS)」～　新光電気工業株式会社に対するシンジケートローンの参加について　～

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社福岡銀行（取締役頭取 五島 久）は、九州・沖縄地銀連携協定（以下「Q-BASS※」）の参加行とともに、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社八十二長野銀行、株式会社あおぞら銀行をアレンジャーとする新光電気工業株式会社（代表取締役社長 倉嶋 進）に対するシンジケートローンに株式会社三井住友銀行をコーディネーターとして参加しましたので、お知らせします。

本件は、Q-BASSファイナンスプロジェクト（リーダー行：西日本シティ銀行、副リーダー行：福岡銀行）の活動の一環で、Q-BASSが大手金融機関等と連携して参加する初のシンジケートローンへの取組みです。

当行は今後もQ-BASS参加行と連携し、半導体関連企業に対して金融面のみならず幅広い支援を行うなど、半導体産業の持続的な成長に貢献してまいります。

※ Q-BASS（キューベース）は、「Kyushu-Okinawa-Banking Alliance Semiconductor Solutions」の頭文字をとった愛称です。

参加するシンジケートローンの概要について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/29076/table/386_1_66bce7c9ae69e827e6f3272731d71575.jpg?v=202605190851 ]

対象会社の概要について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/29076/table/386_2_81785547bf869cafb8dcac2ea2c8545c.jpg?v=202605190851 ]

九州・沖縄地銀連携協定（Q-BASS）について

Q-BASS は「新生シリコンアイランド九州」の実現を目指し、九州・沖縄・山口の地方銀行13 行が連携・協力する協定です。

半導体産業の集積促進や他産業の強化を通じて、地域経済の成長を支援します。

株式会社ふくおかフィナンシャルグループについて

ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）は、2007年設立の、九州全域にネットワークを構築する広域展開型の地域金融グループです。九州を地盤にそれぞれ長い歴史を持つ福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行の4つの地方銀行とデジタルバンクのみんなの銀行を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社など幅広い機能を有するグループ体制を展開しています。

■会社名 ：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

■本社所在地：〒810-8693 福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

■代表者 ：取締役社長 五島 久

株式会社福岡銀行について

■会社名 ：株式会社福岡銀行

■本社所在地：福岡市中央区天神二丁目13番1号

■代表者 ：取締役頭取 五島 久