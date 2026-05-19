【畑を救う！クラウドファンディング】畑で捨てられている“見えない廃棄”を、地域の価値へ。Kukulcan、農作物を独自の加工技術でエシカルピューレへと変え、農家と食卓を直接つなぐプロジェクトに挑戦

株式会社Kukulcan

株式会社Kukulcan（本社：東京都中央区、代表ホンリナ）は、規格外・余剰の農作物をピューレとして加工し、地域の新たな価値へと変えるプロジェクト「Purelution（ピュレリューション）」の全国展開に向け、クラウドファンディングサービス「READYFOR」にて2026年5月18より支援募集を開始いたしました。

畑を救うエシカルピューレを、日本各地へ。

本プロジェクトでは、佐賀県のいちごを起点に実証を進めてきた「畑の食品ロスを価値に変える循環モデル」を、今後日本各地へ広げていくことを目指します。目標金額は800万円。ご支援いただいた資金は、加工設備導入準備費、OEM加工費、冷凍保管・物流費、衛生環境整備、地域での運営体制構築などに活用いたします。

畑で起きている“見えない廃棄”という課題

“売れない”という理由で廃棄されるいちご(撮影：Kukulcan)

世界が不安定な現代において、

「食べもの」は、あまりにも簡単に失われてしまっています。

それなのに、日本では大量の農産物が

“売れない”という理由で廃棄されています。

日本では、発表されているフードロス約200万トンに加え、

当社独自の推計では、農林水産省などの既存統計では把握しきれない出荷前の「畑の食品ロス」が、年間およそ600万トン規模にのぼる可能性があると考えています。

農業の生産現場では、形や大きさが規格に合わない、収穫タイミングと需要が合わない、鮮度保持が難しいといった理由で、まだ食べられる農作物が出荷前に行き場を失っています。

それは、農家さんの努力不足ではありません。

気候、流通、規格、消費のタイミングなど、複数の要因が重なって生まれる構造的な課題です。

私たち株式会社Kukulcanは、この畑で起きる“見えない廃棄”に向き合い、農家のそばで価値に変える仕組みをつくるために、独自のテクノロジーと地域連携で「Purelution（ピュレリューション）」というプロジェクトを立ち上げました。

見えない廃棄を、見える価値に。

Purelution（ピュレリューション）

Purelution（ピュレリューション）- ダブルテクノロジーがつくる循環

Purelutionは、「Puree」と「Solution」を掛け合わせた造語です。

規格外・余剰となった農作物を、香りや味わいを保ったまま100%無添加のピューレへ加工し、飲食店、ギフト、スイーツ、料理、地域特産品など、さまざまな形で生活者に届けるプロジェクトです。

特徴は、単に“廃棄予定の作物を加工する”ことにとどまりません。

株式会社Kukulcanが開発を進める収穫見通しAIにより、収穫ピークや余剰発生の可能性を事前に把握し、加工・販売につなげることで、廃棄が出てから対応するのではなく、廃棄を前提にしない流通設計を目指しています。

佐賀のいちごから始まった挑戦

いちごのPurelution（ピュレリューション）

Purelutionは、佐賀県のいちごを起点に実証を重ねてきました。

これまでに、廃棄予定だったいちごを回収し、ピューレとして加工・販売する取り組みを展開。大阪・関西万博での紹介や、浅草エリアの飲食店と連携した「浅草いちごさんまつり」などを通じて、畑の食品ロスを楽しく、おいしく知っていただく機会をつくってきました。

Kukulcan金城が佐賀県のいちご農家を訪問し、出荷先が見つからないいちごを、ピューレ原料として受け入れました。

「浅草いちごさんまつり」では、浅草エリア約30店舗が参加し、ピューレを使った限定メニューを展開。農作物の背景にあるストーリーを、街歩きや食体験を通して届ける取り組みとなりました。

今回のクラウドファンディングで実現したいこと

今回のクラウドファンディングでは、佐賀で進めてきた取り組みを磨き上げ、今後、日本各地へ展開できる「Purelutionモデル」として確立することを目指します。

具体的には、以下の取り組みに活用してまいります。

・加工設備導入に向けた準備

・既存加工事業者との連携による先行運用

・OEM加工

・冷凍保管・物流

・衛生環境の整備

・地域での運営体制構築

・自治体・農家・事業者との連携体制づくり

2026年7月末を目途に、佐賀県内の農地のそばに、第一号となる加工設備を設置予定です。農家さんの廃棄負担を減らしながら販路形成を進めてまいります。

本プロジェクトを通じて、農産物を「廃棄するしかないもの」ではなく、「地域の新たな価値へ転換できる資源」として循環させる仕組みづくりを進めてまいります。

本プロジェクト推進統括 コメント

株式会社Kukulcan 飯塚友美 長野県の畑にて

私がKukulcanの取り組みに関心を持ったきっかけは、畑で行き場を失ってしまう農産物を、ピューレという新しい価値に変えている点でした。

私は2025年4月、子どもの小学校進学を機に東京から長野県佐久市へ移住し、現在は畑や田んぼのある地域で古民家暮らしをしています。移住後は、農業初心者ながら、小さな農地でミニトマトやナス、サツマイモ、バジルなどの野菜づくりにも挑戦しました。

収穫の喜びを感じる一方で、小さな規模であっても、食べきれないほど実った野菜を前に「もったいない」と思いながら、どうすることもできなかった経験があります。

そんな中で、規格外や余剰となった農産物を、廃棄ではなく新しい価値へと変えていくKukulcanの取り組みに出会いました。規模は違っても、畑で育ったものが行き場を失ってしまう現実に触れた一人として、この挑戦に深く共感しています。

私の父の実家は新潟県の稲作農家でした。幼い頃から「お米は一粒も残さず食べなさい」と教えられてきました。自分で畑を始めてみて、ひとつの実を育てるためにかかる手間や時間を、改めて実感しています。

農家さんが大切に育てたものを、できる限り無駄にせず、誰かの喜びにつなげていきたい。

Purelutionを通じて、畑の恵みを一つひとつ大切に受け取り、地域の新しい価値として届けていけたらと思っていますし、これは私たちだけでは絶対に実現できません。

農家さん。料理人。クリエイター。研究者。学生。子どもたち。

「捨てたくない」と感じる誰もが、このプロジェクトの仲間になれると思っています。

ぜひ、Purelutionの最初の仲間になってください。

株式会社Kukulcan

クラウドファンディングプロジェクト推進統括

飯塚 友美

https://x.com/tomomi_kukulcan

リターンについて

今回のクラウドファンディングでは、個人の方から自治体・法人・農園の方まで参加しやすい複数のリターンをご用意しています。

3,000円の応援プランから、Purelutionエシカルピューレをお届けするプラン、イベントへのご招待、農園向けの現場お手伝いプラン、自治体・法人向けの共創パートナー枠まで、プロジェクトの広がりに応じた支援コースを設けています。

クラウドファンディング概要

プロジェクト名：畑を救うエシカルピューレを、日本各地へ。

実行者：株式会社Kukulcan

プロジェクト実行責任者：ホン リナ

目標金額：8,000,000円

募集期間：2026年5月18日～2026年6月30日

掲載ページ：READYFOR

URL：https://readyfor.jp/projects/purelution

株式会社Kukulcanについて

Kukulcanは、「農業」「AI」「フードロス」を掛け合わせた領域に挑戦するスタートアップです。農業支援AIの開発および農作物調達プラットフォームの構築を行い、テクノロジーとデータサイエンス、そして現場との対話を通じて、農業における新しい仕組みづくりを進めています。

会社概要

会社名：株式会社Kukulcan

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 3F

代表者：ホンリナ

設立：2024年2月

事業内容：

・栽培支援AIの開発

・農産物の加工および販売（Purelution）

・農作物マッチングプラットフォームの開発

公式サイト：https://kukulcan.co.jp/