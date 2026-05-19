「災害調査活動」で撮影した航空写真の確認・特定をより迅速に。「Bois」無償版をアップデート

国際航業株式会社

国際航業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤原 協、以下「国際航業」）は、2026年4月、コーポレートサイトにて災害調査活動で撮影した航空写真などを掲載する防災情報提供サービス「Bois（ボイス）」無償版をアップデートしました。

今回のアップデートでは、直感的な操作を可能とするUI（ユーザーインターフェース）の刷新を行い、大量の航空写真の中から必要な箇所の状況をよりスムーズに特定・確認できるよう改良しました。

サービスURL：https://bois-free.bousai.genavis.jp(https://bois-free.bousai.genavis.jp)

背景と課題：激甚化・広域化する災害への対応

近年、災害の広域化により一回あたりの撮影枚数が大幅に増加し、サイト上に多くの被災情報が掲載されるようになった反面、「膨大な画像群の中から、いかに効率的に特定の箇所を確認するか」が大きな課題となっていました。

利用者からも、「大量の写真から見たい画像を素早く選びたい」「地図と写真を同時に照らし合わせたい」といった利便性の向上を求める声が多く寄せられていました。

アップデートの主な特徴

「視認性」と「検索性」の向上に重点を置き、以下の機能を拡充しました。

1．背景地図の高度化：地理院地図との重ね合わせに対応

国土地理院のオルソ画像（歪みを補正した写真地図）との重ね合わせが可能になりました。道路・河川・建物といった重要インフラの視認性を高め、周辺状況の正確な把握を支援します。

2．サムネイル一覧表示：直感的な画像検索を実現

撮影された大量の写真をサムネイル形式で一覧表示する機能を搭載。見たい写真を視覚的に選び、ワンクリックで地図上の撮影地点へ移動できるため、情報抽出の時間を大幅に短縮します。

3．マルチウィンドウ（画面分割）モード：位置関係と詳細を同時確認

地図、航空写真、図郭範囲を同一画面に分割表示する新モードを導入。写真が地図を隠すことなく、広域的な位置関係と詳細な被災状況を並行して確認できます。

4．シンボル表示の最適化：撮影方向を可視化

撮影位置を示すアイコンを、撮影方向を直感的に示す「矢印形式」に刷新。閲覧中の写真に対応するアイコンが強調表示されるため、位置の誤認を防ぎます。

5．連続閲覧と地図の連動：操作性を大幅向上

クリックや方向キー操作で前後の画像へスムーズに切り替えが可能。表示画像の切り替えに連動して地図上の位置も強調されるため、迷うことなく現在地を特定できます。

※「サイト説明」の詳細はこちら https://bois-free.bousai.genavis.jp/diarsweb/about.pdf(https://bois-free.bousai.genavis.jp/diarsweb/about.pdf)

今後の展望

今後も利用者の皆様からのフィードバックを反映し、誰もが扱いやすい情報閲覧環境の提供を目指します。当社は、空間情報の活用を通じて、災害時の迅速な状況把握と安全な社会の実現に貢献してまいります。

【参考】無償版Boisについて

2020年8月、BCP/BCM支援ツール「Bois」の一部機能を無償公開。専用ソフトや登録不要で、誰でも地図上のプロットをクリックするだけで一次情報としての被災地状況を確認できます。全国3拠点からの緊急撮影体制により、迅速なデータ公開を実現しています。

※ 画像データの使用条件についてはこちらをご確認ください。

https://www.kkc.co.jp/contact/image/

公式X（旧Twitter）での速報配信について

当社では、大規模災害発生時に撮影した航空写真をウェブサイトに掲載するとともに、公式X（旧Twitter）アカウントにて速報を配信しています 。最新の公開情報をいち早くお届けしていますので、迅速な状況把握や情報収集のツールとして、ぜひ公式アカウントをフォローしてご活用ください 。

国際航業株式会社 公式Xアカウント https://x.com/Kokusai_kogyo(https://x.com/Kokusai_kogyo)

【参考】法人向け有料サービス「Bois/防災情報提供サービス」

拠点やサプライヤーの位置を事前登録することで、災害時の被害リスクを即座に特定できるプラットフォームです。災害情報と拠点情報をリアルタイムで自動照合し、被害予測から影響箇所の抽出までを高度に自動化。企業の迅速な意思決定を強力に支援します。

サービス紹介URL： https://www.kkc.co.jp/service/lp/7855/(https://www.kkc.co.jp/service/lp/7855/)