「地球侵略」というシュールで可愛い世界観のオンラインくじ『クソハムちゃん』ラッフルくじが発売決定！～描き下ろしイラストを使用したラッフルくじ限定景品が多数登場～

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、地球侵略をテーマに描き下ろしされたイラストを使用したオンラインくじ『クソハムちゃん』ラッフルくじを、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

本オンラインくじのテーマは、まさかの「地球侵略」！本くじのためにNORICOPO先生によって描き下ろされた、鎧に身を包んだクソハムちゃんをはじめ、個性豊かな仲間たちが大集合したスペシャルなイラストを贅沢に使用いたしました。

クソハムちゃんの世界観を全身で楽しめるユニークなアイテムが勢ぞろいしております。

目玉となる「これを着て地球侵略！！クソハムだらけTシャツ」は、大量のクソハムちゃんがデザインされたインパクト抜群の一枚です。また、どこを見てもクソハムちゃんが目に飛び込んでくる「クソハムだらけの可愛いタオル」など、ファン垂涎の「だらけ」シリーズは見逃せません。

さらに、宝箱に扮した「ハムミミック」や「ハムデビル」が愛らしい「アクリルスタンド」など、遊び心満載のアイテムを厳選したくじをぜひお楽しみください。

【くじの実施概要】

商品名：『クソハムちゃん』ラッフルくじ

販売期間：2026年05月18日（月）19:00～2026年06月08日（月）23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1287

商品発送時期：2026年9月上旬予定

【景品ラインナップ】

A賞：これを着て地球侵略！！クソハムだらけTシャツ 全1種

B賞：クソハムだらけの可愛いタオル 全1種

C賞：アクリルスタンド 全10種

D賞：アクリルキーホルダー 全10種

E賞：缶マグネット 全10種

F賞：バトルカード風 ステッカー 全10種

10連特典：チェキサイズブロマイド 全10種

Wチャンス賞：【当選者10名様】C賞アクリルスタンド

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1287

【告知用 クソハムちゃん関連サイト】

■ クソハムちゃん【公式X】：

https://x.com/kusohamu_chan

■ クソハムちゃん【公式Instagram】：

https://www.instagram.com/kusohamuchan/

■ クソハムちゃん【公式LINE】：

https://page.line.me/kusohamu_chan



■ 作者NORICOPO【公式X】：

https://x.com/noporico

■ NORICOPO LINE STORE

https://store.line.me/search/ja?q=NORICOPO

■ コビハムちゃん【公式X】：

https://x.com/cobihamu_chan

■ NORICOPO WEBサイト：

https://www.noricopo.com

■ NORICOPO YOUTUBE：

https://www.youtube.com/@noricopo

■ NORICOPO 最新情報まとめ

https://lit.link/NORICOPO



■ ShoPro 作品紹介ページ：

https://www.shopro.co.jp/license/title/745/

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C)NORICOPO

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

【本件に関するお問い合わせ】

＜RAFFLE問い合わせ先＞

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