全21セッションのタイムテーブルと追加登壇者が決定！　　　　　　会計ファイナンス人材 Conference2026

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社は「人の可能性を広げ、人生を豊かにする応援をします」というミッションを掲げ、会計ファイナンス人材の生涯支援を行っています。当社が2026年7月5日(日)に開催する国内最大級の会計ファイナンスイベント「会計ファイナンス人材 Conference2026」にて、タイムテーブルと追加登壇者が決定しましたので、お知らせいたします。

本カンファレンスでは、楽天グループ株式会社 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史氏による基調講演をはじめ、会計ファイナンス業界の第一線で活躍する90名を超えるプロフェッショナルたちが計21セッションに登壇します。

■1,500名が集結するビジネスカンファレンスのタイムテーブルが決定

本カンファレンスでは、A～Dの4つのゾーンに展開し、各ゾーンで5つのセッション、合計21セッションを行います。参加者には時間内であれば、お好きなセッションにご参加いただけます。また、全セッション最後の基調講演には、楽天グループの三木谷 浩史氏が登壇します。

■会計ファイナンス業界のトップランナーが追加登壇

今回の追加登壇者は36名となり、90名を超える会計ファイナンス業界の第一線で活躍するトップランナーが出揃いました。

■追加登壇者 ※五十音順[表: https://prtimes.jp/data/corp/80248/table/195_1_369e5c6075535b533102a5fff2bb0087.jpg?v=202605190951 ]■タイムテーブル詳細を見る :https://cpass-net.jp/accounting_finance_conference2026/

■ 開催概要

イベント名 ： 会計ファイナンス人材 Conference2026

開催日時 ： 2026年7月5日(日) 12:30～18:40

会 場 ： 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5-1）ホールE

主 催 ： CPAエクセレントパートナーズ株式会社

参加対象 ： 公認会計士・税理士・USCPA・USCMA等の資格保有者

企業の経理・財務・経営企画部門の方

コンサルティングファーム・金融機関・VCにお勤めの方

会計・ファイナンスのプロフェッショナルを目指す学生・社会人

来場者数 ： 約1,500名

参加費 ： 5,000円（事前チケット制）

特設サイト ： https://cpass-net.jp/accounting_finance_conference2026/(https://cpass-net.jp/accounting_finance_conference2026/)

会社概要

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)

簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)

会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)

会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)

会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)