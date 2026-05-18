【年収923万円】バックエンドエンジニア案件2026年5月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2026年最新のフリーランスの「バックエンドエンジニア案件の調査レポート」を発表します。

133,542件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・バックエンドエンジニア案件の平均年収923万円

・リモート案件は81.2%

・バックエンドエンジニア案件の占有率は全体の26.09%

■目次

バックエンドエンジニアの職種別平均年収ランキングは19位（923万円）

バックエンドエンジニアの職種別案件数ランキングは1位（案件比率 26.09%）

バックエンドエンジニア案件のリモートワーク比率

バックエンドエンジニア案件の多い業界

バックエンドエンジニアの特徴

バックエンドエンジニアが担当できる領域

バックエンドエンジニアの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-2）に掲載されたバックエンドエンジニア求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年5月18日

・対象件数：

133,542件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-2）

バックエンドエンジニアの職種別平均年収ランキングは19位（923万円）

バックエンドエンジニア案件の平均月額単価は76.9万円、平均年収は923万円で、IT職種別の年収ランキングでは19位に位置しています。

バックエンドエンジニアは、Webサービスやアプリケーションの裏側を支える職種です。主にサーバーサイド開発、API開発、データベース設計、システムの保守・運用などを担い、サービスの安定稼働や機能追加に必要です。

ランキング上は19位ですが、システム開発を支える基盤職種であり、今後も一定の需要が期待されています。

バックエンドエンジニアの職種別案件数ランキングは1位（案件比率 26.09%）

2026年5月時点でバックエンドエンジニア案件は市場全体の26.09%を占め、職種別ランキングでは1位、平均月額単価は76.9万円となっています。

バックエンドエンジニアの案件比率が高い背景には、Webサービスや業務システムの多くで、サーバーサイド開発、API開発、データベース設計・運用が継続的に必要とされている点があります。

今後も一定の需要は見込まれますが、クラウド活用やAI連携の広がりにより、求められるスキルは変化していく可能性があります。

バックエンドエンジニア案件のリモートワーク比率

(参考：https://freelance-board.com/jobs/occupations-2)

2026年5月時点のバックエンドエンジニア向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが32.4％、一部リモートが48.8％、常駐が18.8％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると81.2％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が大半を占めています。

前月比ではフルリモートが0.9％減少し、一部リモートも0.2％減少した一方、常駐は1.2％増加しました。バックエンドエンジニアはサーバーサイド開発やAPI開発、データベース設計を担うため、オンラインで進めやすい案件が多い職種です。

前年同月比ではフルリモートが11.8％減少した一方、一部リモートは7.0％増加し、常駐も4.8％増加しています。バックエンドエンジニア案件では、完全在宅よりも一部出社を含む働き方へやや移行していると考えられます。

バックエンドエンジニア案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/occupations-2)

2026年5月時点のバックエンドエンジニア案件は、サービスが7.72％（10,306件）で1位、WEBサービスが7.11％（9,501件）で2位、toBが5.13％（6,852件）で3位、SIer・業務系が4.06％（5,425件）で4位、toCが2.15％（2,867件）で5位となり、上位5業界で全体の約26.17％を占めます。

サービスやWEBサービスが上位を占める背景には、Webサービスやアプリケーション開発での継続的な需要があります。バックエンドエンジニアは、サーバーサイド開発、API開発、データベース設計などを担うため、toB向けシステムやSIer・業務系の案件でも幅広く活用されています。

バックエンドエンジニアの特徴

バックエンドエンジニアは、Webサービスやアプリケーションの裏側を支える職種です。主にサーバーサイド開発、API開発、データベース設計、サーバー構築、保守・運用などを担当し、ユーザー情報の保存、ログイン処理、決済処理、画面に表示するデータの受け渡しなどを実現します。

実際に、バックエンドエンジニアはWebサーバーやデータベースの導入・構築・運用まで担う職種とされています。

また、バックエンドエンジニアはサービスの安定性や処理速度、セキュリティにも関わるため、システム全体の品質を左右しやすい職種です。開発言語だけでなく、データベース、API設計、クラウド環境、保守・運用の知識も求められます。Webサービス、業務システム、ECサイト、SaaSなど、幅広い開発現場で必要とされる基盤職種です。

バックエンドエンジニアが担当できる領域

バックエンドエンジニアは、Webサービスやアプリケーションの裏側を担当する職種です。主にサーバーサイド開発、API開発、データベース設計・運用、認証機能、決済処理などを担い、ユーザー操作に応じたデータ処理や機能の実行を支えます。

具体的には、ユーザーが入力した情報を処理・保存し、必要なデータを画面や外部サービスへ正しく受け渡す仕組みを開発します。そのため、Webサービス、業務システム、ECサイト、SaaS、スマートフォンアプリのサーバー側機能など、幅広い開発で必要とされます。

安定性、処理速度、セキュリティ、保守性が求められるシステム開発において、バックエンドエンジニアは欠かせない職種です。

バックエンドエンジニアの市場価値

バックエンドエンジニアは、Webサービスやアプリケーションの裏側を支える職種です。主にサーバーサイド開発、API開発、データベース設計・運用などを担当します。サービスの安定稼働や機能改善に関わるため、Webサービス、業務システム、ECサイト、SaaSなど幅広い開発領域で需要があります。

平均年収は923万円で職種別ランキング19位、平均月額単価は76.9万円となっています。案件比率は26.09％で職種別案件数ランキング1位と、フリーランス市場において案件数が非常に多い職種です。

働き方ではフルリモート32.4％、一部リモート48.8％と在宅を含む案件が合計81.2％に達しています。一方で、セキュリティ要件やチーム開発体制により出社が必要な案件もあるため、常駐案件も18.8％存在します。

市場価値が高い理由は、サービスの安定稼働や機能改善に直結する役割を担うためです。ユーザー情報の管理、外部サービスとの連携、認証や決済などを支えるため、安定性、処理速度、セキュリティ、保守性を意識した開発経験が評価されやすい職種です。

高単価を獲得するには、バックエンド開発の実務経験に加え、データベース、API設計、クラウド環境、保守・運用、セキュリティなどの周辺スキルを備えることが大切です。設計から実装、運用改善まで一貫して担える人材は、より高い市場価値を期待できます。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」はフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は51万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

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配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

▼Androidアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantroom.freelanceboard

配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）

・SES向け専門メディア「SESLabo」（https://ses-labo.com/）