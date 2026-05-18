Revit実務を加速するAI活用の最前線をご紹介。株式会社YUTECT代表が「Otsuka & Autodesk Collaboration Day 2026」に登壇

株式会社YUTECT

株式会社YUTECTは、2026年5月21日（木）に開催される「Otsuka & Autodesk Collaboration Day 2026」において、当社代表取締役CEO 星野雄一が登壇することをお知らせいたします。

当社は、PM-K3セッション「Revit実務を加速するAI活用の最前線 ～生成AIは、相談相手から“作業を分担する同僚”へ～」に登壇し、Autodesk Revitにおける生成AI活用の考え方と、実務への応用について紹介いたします。

■ セッション概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183310/table/1_1_afecd6fd1f241055b2fdda289a1576b4.jpg?v=202605181151 ]

■ Otsuka & Autodesk Collaboration Day 2026について

「Otsuka & Autodesk Collaboration Day 2026」は、建築・土木・製造業に関わる方を対象としたオンラインイベントです。

2026年のテーマは「Autodesk AIで実現する デザインと創造の未来」。Autodesk AIをはじめとする最新技術や、各業界におけるソリューション、実務での活用事例が紹介されます。

本イベントは、株式会社大塚商会が主催し、オートデスク株式会社が特別協賛しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183310/table/1_2_4342b84fb7c118b8207bc2a236ca7432.jpg?v=202605181151 ]

■ 株式会社YUTECTについて

株式会社YUTECTは、建築・設計領域におけるAI活用を推進し、設計者の業務効率化と創造的な時間の創出を支援する企業です。

RevitをはじめとするBIM実務において、AIを単なる補助ツールではなく、実務に寄り添うパートナーとして活用することを目指し、建築設計・BIM業務の新しい働き方を提案しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社YUTECT

代表者：代表取締役CEO 星野雄一

事業内容：建築設計向けAIアドインの開発・提供 / 生成AIに関わる導入支援・コンサルティング

URL：https://yutect.com/

お問い合わせ：contact@yutect.com