勤怠・就業管理領域におけるサービス提供体制強化に向け、レジェンダ・コーポレーション株式会社と株式会社チームスピリットが協業を開始

レジェンダ・コーポレーション株式会社

人事・採用支援の専門企業であるレジェンダ・コーポレーション株式会社（本社：東京都新宿区、最高執行役員社長：樋口 新、以下「レジェンダ」）と、人的資本の生産性向上を実現するSaaSプラットフォーム「TeamSpirit」を提供する株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下 和良、以下「チームスピリット」）は、勤怠・就業管理課題を抱える企業に向けて、TeamSpiritの導入支援、運用設計、活用促進に関する協業を開始しました。

本協業により、TeamSpiritの柔軟な勤怠管理機能と、レジェンダの人事業務支援・運用設計の知見を掛け合わせ、人事部門の業務負荷軽減と、従業員にとって使いやすい勤怠・就業管理環境の実現を目指します。なお、レジェンダでもTeamSpiritを活用しており、その知見を活かした実務に即した支援を提供します。

■背景

近年、企業の人事部門には、労務管理の効率化に加え、多様な働き方への対応やコンプライアンス強化など、より高度で複雑な役割が求められています。一方で現場では、雇用形態の多様化や複数拠点・複数勤務体系への対応、就業ルールの複雑化により、勤怠管理に関する確認や修正、締め前後の対応に多くの工数を要するケースが少なくありません。

また、勤怠管理システムを導入しても、制度や業務フローに合わず、現場に定着しないまま追加対応や手作業が発生してしまうケースもあります。こうした課題に対し、レジェンダとチームスピリットは、企業ごとの実態に合わせた設計・導入・定着支援を提供することで、人事部門の業務負荷軽減と、正確でスムーズな勤怠・就業管理の実現を支援します。

■協業の概要

今回の協業では、勤怠・就業管理課題を抱える大手・中堅企業に対し、レジェンダが以下の支援を提供します。

- TeamSpirit導入、設計支援- 運用設計・定着支援- 業務負荷軽減と従業員体験向上に向けた活用支援

これにより、人事部門における確認・修正対応の負荷を軽減するとともに、従業員にとっても使いやすく、スムーズな勤怠・就業管理環境の実現を支援します。

TeamSpiritは、PC、モバイル、ICカードなど多様な打刻手段に対応し、柔軟な勤務体系設定や承認ワークフロー、レポート出力など、複雑な勤怠管理に対応できる機能を備えています。レジェンダは、こうした機能を活かしながら、導入から運用定着までを伴走支援し、企業ごとの実務に即した運用づくりを支援します。

■各社のコメント

株式会社チームスピリット

Team Success Platform統括事業本部長 白須 礎成 氏のコメント

このたび、レジェンダ様との協業を開始できることを心より歓迎いたします。レジェンダ様でもTeamSpiritを活用いただいており、その経験に裏打ちされた知見と、豊富な人事支援実績を非常に心強く感じております。両社の強みを融合し、複雑な勤怠課題を抱えるお客様へ、実務に即した最適な運用環境をご提供いただけることを期待しております。

レジェンダ・コーポレーション株式会社

最高執行役員社長 樋口 新のコメント

「人事の“変えたい”想いをカタチにする」――これは、私たちレジェンダが掲げるブランドメッセージです。今回の協業では、多様な打刻手段や柔軟な勤務体系設定、現場に定着しやすい使いやすさを備えたチームスピリット様と、当社が培ってきた人事支援の知見を掛け合わせることで、複雑な勤怠・就業管理課題を抱える企業に対し、実務に即した支援を提供してまいります。今後も、人事部門の業務負荷軽減と、従業員にとって使いやすい就業管理環境の実現を後押ししてまいります。

ㅤ株式会社チームスピリットについて

株式会社チームスピリットは、「働くを変え、チームの力を解き放つ」を掲げ、人的資本の生産性向上を実現するSaaSプラットフォームを提供しています。大企業向けの「TeamSpirit Enterprise」に加え、小規模～中堅企業向けに勤怠、工数、経費、タレントマネジメントなどのサービスを展開し、多様な働き方に対応した業務基盤づくりを支援しています。

ㅤレジェンダ・コーポレーション株式会社について

- 設立：1996年11月13日- 本社：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F- 代表取締役CEO：道下 和良- 事業内容：人的資本の生産性向上を実現するSaaSプラットフォームの提供- 企業URL：https://corp.teamspirit.com/

レジェンダ・コーポレーションは、人事・採用領域における支援を専門とする企業です。1996年の創業以来、30年にわたり多様な業界・企業規模に対応した人事支援を行ってきました。人事制度設計から採用支援、給与計算アウトソーシング（BPO）まで、企業の人事課題に寄り添いながら、現場と経営をつなぐ支援を提供しています。

- 設立：1996年10月1日- 所在地 ：東京都新宿区北新宿2丁目21番地1号 新宿フロントタワー30階- 代表者名：最高執行役員社長 樋口 新- 事業内容：人事労務サービス事業（人事コンサルティング・人事アウトソーシング）採用サービス事業（採用コンサルティング・採用アウトソーシング）- 企業URL：https://www.leggenda.co.jp(https://www.leggenda.co.jp/?utm_source=Internal&utm_medium=referral&utm_campaign=260515&traffic_type=internal)