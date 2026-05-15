理容ブランドDearBarberが、自分を律するための「内なる眼」三白眼アミュレットを発売。黒田有氏をモデルに迎えた2026SSコレクションより全5カテゴリーで展開。

株式会社dbqp.co2026SS Collection「FADE TO NEW」より。黒田有氏の装いに添えた三白眼アミュレット。

理容ブランド「DearBarber（ディアバーバー）」を運営する株式会社dbqp.co（本社：大阪市天王寺区、代表取締役：山下 雄也）は、2026年春夏コレクション「FADE TO NEW」の展開に合わせ、ブランド哲学を象徴するプロダクトシリーズ「三白眼（SANPAKUGAN）AMULET」を、アミュレットピン、リネンチーフ、ロングホーズ、ネクタイ、インナーウェアの全5カテゴリーでリリースいたします。

今季のコレクションモデルには、2025AWに続き黒田有氏を起用。黒田氏がモデルを務めた撮影風景は、2026年5月3日放送の読売テレビ『もんくもん』でも一部紹介されました。

ロゴや記号で自分を語ることが自然になった時代に、DearBarberは、あえて小さく、目立たず、自分の内側に働きかけるモチーフを提案します。

【三白眼（SANPAKUGAN）とは何か：「内なる眼」の定義】

ここでいう三白眼は、身体的特徴を指すものではなく、自分を律する視線のメタファーとして再解釈したものです。

このモチーフは、ブランドロゴの代替でも、キャラクターでもありません。自分を見つめ直すための小さな「合図」です。

「見張られているのは、いつも自分だ」。

自分の思考も行いも、一番よく知っているのは自分自身です。三白眼アミュレットは、その考えに基づき、視線を外ではなく内側へ戻すために設計されました。

【守られるのではなく、自分を律するという提案】

三白眼アミュレットピン。専用BOX・巾着付き。

三白眼アミュレットは、災難から身を守るためのお守りではありません。

自分を律し、自分自身を導くための小さな合図として設計されました。

自分を律することは、結果として自分自身を守ることにもつながる。

DearBarberは、その考えを紳士の美意識として、このモチーフに宿しました。

【「ミニマルライン」による制約】

三白眼アミュレットは、目立たせるためのデザインではありません。

「主役にしない」「ロゴ化しない」「キャラ化しない」というルールのもと、10mm～18mmという小さなスケールで設計しています。

見つけた人だけが気づく程度の存在感。その控えめな在り方を、DearBarberは紳士の品格として捉えています。

【5つのカテゴリーにおける「三白眼」製品のリリース】

ジャケットに添えた三白眼モチーフ。

今季は、三白眼モチーフをアミュレットピン、リネンチーフ、ロングホーズ、ネクタイ、インナーウェアの5カテゴリーで展開します。

主張するためではなく、日常の装いの中に静かに忍ばせるためのプロダクトシリーズです。

三白眼アミュレットは、全5カテゴリーで展開。

・三白眼 アミュレットピン（AMULET PIN）：8,470円（税込）

三白眼の思想を最も象徴的に表現した起点アイテム。ニッケルとエナメルを使用し、専用BOXと巾着を付属。ギフトとしても、自律の概念を静かに伝えます。

・ホワイトリネンチーフ：7,260円（税込）

リネン素材の清潔感と余白に、三白眼モチーフを小さく添えた一枚。胸元に、さりげない自律のサインを忍ばせます。

・ロングホーズソックス（LONG HOSE）：3,300円（税込）

踵部分に三白眼モチーフを配したロングホーズ。見せるためではなく、日常の足元に静かに忍ばせるアミュレットです。

・ネクタイ（NECK TIE）：12,320円～（税込）

シルクやウールなどの上質な素材に、三白眼モチーフをさりげなく配したネクタイ。大人の装いに「Quiet Confidence（静かな自信）」を添えます。

・インナーウェア（モックT・ポロ・和紙スキッパー）：17,600円～（税込）

肌に近い場所で、自分を律するためのインナーウェア。一部モデルには首元に三白眼の刺繍を施し、見えない場所にも自分の基準を宿します。

小剣に忍ばせた三白眼モチーフ。

足元に静かに添えた三白眼モチーフ。

【販売について】

三白眼アミュレット各アイテムは、DearBarber各店およびDEAR TAILOR（オンラインストア）にて販売中です。

販売店舗：DearBarber各店

オンライン販売：DEAR TAILOR（オンラインストア）

商品ページ：https://www.dear-tailor.com/category/item/collection/2026ss/sanpakugan/

【黒田有氏の起用とメディアによる紹介】

今季のコレクションモデルとして、2025AWに続き黒田有氏を起用しています。

黒田氏の佇まいは、場面や肩書きが変わっても個人の輪郭を失わない、大人の男性の静かな強さを感じさせます。DearBarberはその姿に、ブランドの共通言語である「Quiet Confidence（静かな自信）」を重ねています。

黒田氏がモデルを務めたDearBarberの撮影風景は、2026年5月3日放送の読売テレビ『もんくもん』でも一部紹介されました。番組内では、黒田氏がDearBarberのモデルとして撮影に臨む様子や、2026SS LOOKBOOKのビジュアルが紹介されました。

また、近時の番組出演時にも、黒田氏の装いには三白眼モチーフが静かに添えられています。この小さなサインは、DearBarberが考える「整える」という行為が、髪型や服装だけでなく、自分自身の基準を保つことまで含んでいることを象徴しています。

【理容ブランド「DearBarber」とは】

DearBarberは、大阪市内に展開する大人の男性のための理容ブランドです。

髪型を整えることに留まらず、肌、装い、所作、そして自分自身の基準まで整えること。

それが、DearBarberの考える「整える」という行為です。

2026SSコレクション「FADE TO NEW」では、「成熟した変化は、声を張らない」というテーマのもと、大人の男性にふさわしい静かな変化と、自律の美意識を提案しています。

三白眼アミュレットは、その思想を日常に持ち帰るための小さなサインです。

2026SS Collection「FADE TO NEW」。成熟した変化は、声を張らず、静かに訪れる。

関連リンク

▼「三白眼（SANPAKUGAN）」特集ページ▼

https://www.dear-tailor.com/features/sanpakugan/

▼2026SS Digital Lookbook ▼

https://dear-barber.com/book/2026ss/

【株式会社dbqp.co 会社概要】

社名：株式会社dbqp.co

代表者：代表取締役 山下 雄也

所在地：大阪府大阪市天王寺区生玉前町1-28 3F

事業内容：理容室「DearBarber」の運営、プロダクトの企画販売

公式サイト：https://dear-barber.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社dbqp.co 広報担当

Email：press@dbqp.co.jp

TEL：06-6777-7705(#)

担当：川村