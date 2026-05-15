次世代断熱パネル「SDパネル」が供給体制を強化、中東情勢緊迫による断熱材供給の逼迫受け

株式会社サン・福介家

株式会社サン・福介家（千葉県八千代市、代表取締役：板倉三男）は2026年5月より、中東情勢の緊迫化による断熱材供給の逼迫を受け、端材を活用した次世代断熱パネル「SDパネル」の供給体制を一層強化します。これにより、工務店や建築業者が直面する資材調達の課題解決を支援します。

【SDパネル案内ページ】https://sdpanel.jp/

緊迫化する中東情勢が建築資材に与える影響

中東地域における不安定な情勢は、原油価格の変動に直結し、石油を主な原料とする発泡プラスチック系断熱材の製造コスト高騰と供給網の混乱を招いています。

国内の主要断熱材メーカーからは、相次ぐ値上げや一部製品の受注制限が発表され、建築現場では「資材の確保が困難」「納期遅延が発生している」といった声が日増しに高まっています。

このような状況は、単に建築コストを押し上げるだけでなく、住宅供給計画全体の遅延や品質維持の困難さにもつながりかねません。

「SDパネル」が提供する解決策：供給安定とコスト抑制の両立

SDパネルは、こうした市場の課題に対し、独自のソリューションを提供します。

当製品は、本来廃棄されるはずの断熱材の端材を100%リサイクルして製造されるため、石油化学製品への依存度が極めて低いのが特徴です。

この製造プロセスにより、国際情勢に左右されない安定した原材料調達が可能となります。

「SDパネル」の主要なメリット

(1)地政学リスクに強い安定供給

SDパネルの主原料は、国内で発生する断熱材の端材です。

これにより、海外からの石油輸入状況や国際情勢の変動に影響されることなく、安定した生産と供給を継続できます。

建築プロジェクトの計画段階から竣工まで、安心してご利用いただける信頼性の高い建材です。

(2)コスト高騰を吸収する経済性

端材を有効活用することで、原材料コストを大幅に削減できるため、現在の市場における断熱材の価格高騰局面においても、競争力のある価格を維持しています。

一般的な断熱パネルと比較して、約3割のコスト削減を見込むことができ、厳しい資材高騰に直面する工務店の皆様の経営を強力にサポートします。

(3)高い断熱性能を維持

リサイクル材を独自の技術で圧着・加工することで、新築・リフォームに求められる高い断熱性能を保持しています。

一般社団法人建材試験センター中央試験所での熱貫流率試験では0.38を記録し、2025年4月施行の改正建築基準法・新断熱基準にも適合。環境性能と実用性を両立した製品です。

代表コメント

株式会社サン・福介家代表取締役：板倉三男

株式会社サン・福介家は、このたびのSDパネルの供給体制強化を通じて、建築業界が直面する困難な状況を乗り越え、安心で快適な住まいづくりに貢献いたします。

持続可能な社会の実現と、経済合理性を追求する建築プロジェクトに、ぜひSDパネルをご活用ください。

製品概要

【製品名】SDパネル

【特徴】国内で発生する断熱材の端材を100%リサイクル。石油原料に依存しない安定供給と、高断熱性能を両立した次世代パネル

【用途】住宅・建築物の内外装断熱、新築・リフォーム工事

【適合基準】2025年改正建築基準法・新断熱基準に適合（熱貫流率0.38）

【製品案内ページ】https://sdpanel.jp/

製造・販売会社

株式会社サン・福介家

〒276-0033 千葉県八千代市八千代台南3-25-17

代表取締役：板倉三男

事業内容：木材・建材の販売

TEL 047-484-8282（平日8時～17時）

info@sanfukusukeya.jp