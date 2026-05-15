ＦＰＴ、東南アジア初のMicrosoft「フロンティアパートナー」に認定

FPTジャパンホールディングス株式会社

*本記事は、2026年5月7日にＦＰＴソフトウェアが発表したリリース文を抄訳しています。

グローバルITサービスプロバイダーであるＦＰＴは、Microsoftより「フロンティアパートナー」に認定され、東南アジアにおけるMicrosoft Enterprise System Integrator（ESI）として初めてこの称号を獲得しました。今回の認定は、ＦＰＴがエンタープライズAIおよびクラウドソリューション分野で培ってきた高度な専門性を裏付けるものであり、両社がグローバル規模でAIファースト変革を推進するために築いてきた戦略的パートナーシップを反映しています。

ＦＰＴ傘下のＦＰＴソフトウェア シニアバイスプレジデント 兼 コーポレートストラテジー＆グロースヘッドであるフランク・ビニョン（Frank Bignone）は次のように述べています：

「ＦＰＴは、AI拡張型エンジニアとエンドツーエンドの包括的なソリューション提供力を強みに、企業のAIファーストかつ人が主体のトランスフォーメーションを支援しています。ガバナンスに応じた役割別のCopilot導入、Microsoft Fabric上でのデータ基盤のモダナイゼーション、インテリジェントオートメーションの大規模実装など、全工程をカバーしています。今後もMicrosoftとともに、AIの実験的活用から本格的な企業基盤への転換を支援し、ガバナンス・セキュリティ・社内定着を導入当初から組み込んだエンタープライズグレードのAI活用をグローバル企業に向けて提供してまいります。」

MicrosoftのAsia Chief Partner Officerであるヘザー・ゴードン（Heather Gordon）は次のように述べています：

「ＦＰＴがMicrosoftのフロンティアパートナーに認定されたことは、両社のパートナーシップの強さと成熟度を力強く証明するものです。ＦＰＴは、卓越した技術力、規律あるデリバリー、そして安全性・拡張性・責任あるAIを兼ね備えたAIトランスフォーメーションへの強いコミットメントを示してきました。クラウド & AI プラットフォーム、AI ビジネス ソリューション、セキュリティの各領域でAIファーストソリューションを提供するＦＰＴのリーダーシップは、信頼されるシステムインテグレーターとしての地位を強化し、MicrosoftのAIおよびクラウドテクノロジーを大規模に導入する企業が確かな成果を実現できるよう支援しています。」

ＦＰＴはMicrosoftの戦略的パートナーとして25年以上の実績を有し、Azure、Copilot、Microsoft 365からPower Platform、Dynamics 365、クラウドセキュリティに至るMicrosoftフルスタックをカバーする、グローバルシステムインテグレーターの中でも最も包括的なケイパビリティポートフォリオを構築しています。またMicrosoftのソリューションパートナーとして、モダンワーク、データ&AI、セキュリティの各分野で認定を取得しているほか、Copilot、AI、データセキュリティにおけるAdvanced Specializations、さらにMicrosoft FabricおよびAIユースケースにおけるPreferred Partner statusも保持しています。これらＦＰＴの能力は、世界中で3,000以上の認定資格を保有する1,500名のMicrosoft認定エンジニアによって支えられており、深い専門知識と高品質かつ革新的なソリューションの提供に対する継続的なコミットメントを示しています。

ＦＰＴコーポレーションについて

ウェブサイト：https://fpt.com.vn/en

ＦＰＴコーポレーションは、ベトナムに本社を置く世界トップクラスのテクノロジー/ITサービス・プロバイダーです。30以上の国と地域で事業を展開し、30年以上にわたり、世界中の人々、企業および組織に対して、実用的で付加価値の高いソリューションを提供してきました。戦略的なテクノロジーの高度化へ注力し、業界横断でイノベーションを推進しています。ＦＰＴはAIファースト企業として、世界の企業向けに高品質なAI活用ソリューションを提供し、テクノロジー企業として存在感を示しています。2025年には、売上高26.6億USドルを記録し、従業員は54,000人を超えました。

*本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願いいたします。

FPT Becomes SEA’s First Microsoft Enterprise System Integrator to Achieve Frontier Partner Status：

https://fptsoftware.com/newsroom/news-and-press-releases/press-release/fpt-becomes-sea-first-microsoft-enterprise-system-integrator-to-achieve-frontier-partner-status



関連リンク

Accelerating Frontier Transformation with Microsoft partners：

https://blogs.microsoft.com/blog/2026/04/21/accelerating-frontier-transformation-with-microsoft-partners/



FPT SoftwareとMicrosoft がいかにしてエージェンティックAIによる業務の未来を形作っているか：

https://partner.microsoft.com/ja-jp/blog/article/frontier-forward-asia-ep-4

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https://fptsoftware.jp/contact