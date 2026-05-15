国境も世代も超える「友情」を。5/22 ガールスカウトの日、多様な個性を支えるチャリティアイテムを限定販売

公益社団法人ガールスカウト日本連盟

公益社団法人ガールスカウト日本連盟（会長：間 奈々恵、以下ガールスカウト日本連盟）は、2026年5月22日の「ガールスカウトの日」を記念し、今年のテーマを「友情」として活動を展開します。これに合わせ、 京都発のチャリティー専門ファッションブランド「JAMMIN」（ジャミン、以下JAMMIN）とのコラボレーションによる限定アイテムを2026年5月18日（月）～24日（日）の1週間限定で、JAMMIN ECサイトにて販売いたします。

この収益は、少女たちが「女の子だから」という固定観念にとらわれず、自ら考え行動できる成人へと成長するための教育プログラム普及に役立てます 。

チャリティーアイテム販売概要

デザインのコンセプト

- 販売期間：2026年5月18日（月）0時～24日（日）24時までの1週間限定- 寄付額：売り上げの一部（Tシャツは3,500円の場合は700円、アイテムの場合は100～700円）が、ガールスカウト日本連盟への寄付となります。- 商品：Tシャツ（半袖、長袖等）、ポロシャツ、パーカー、スウェット、トートバッグ、ポーチ等多数- 購入：JAMMIN ECサイトより(https://jammin.co.jp) *ガールスカウトは5月18日より表示されます。

協力して紙ヒコーキを運ぶどうぶつたちの姿を描きました。

力を合わせて前へ進むことが一人ひとりの成長につながること、それが周囲の人たちや社会にとっても、より良い影響や未来につながることを表現したデザインです。

“We grow together（私たちはともに成長する）“というメッセージを添えました。

ベストの「106」は、1920年に日本でガールスカウト運動が開始してから数えて106年目を表しています。

5月22日はガールスカウトの日

5月22日は、1947年に戦後の活動再開に向けて先人たちが集った、日本のガールスカウトにとって再出発の日です。戦時下にあっても途絶えることのなかった彼女たちの友情の絆が、日本のガールスカウト再始動の原動力となりました。

ガールスカウトの日を中心に各地で「#ガールスカウトとチャレンジ」を展開しています。ぜひ、ご参加ください。

ご購入

ガールスカウト体験 :https://www.girlscout.or.jp/experience/

ご購入はこちらから ※ガールスカウトは5月18日から表示されます。

すべての少女と女性が性別にとらわれることなく自分らしく生きられる社会を目指して

JAMMINウェブサイトへ :https://jammin.co.jp

ガールスカウトで育まれる友情は、単なる仲良しの友だちではありません。言語や宗教、年齢、そして国境さえも超え、互いの違いを認め合いながら、同じ目的（自分自身と他の人の幸福と平和のために行動すること）を持つ「世界市民」としての強い絆です。

地域での異年代交流や、大人の指導者との関わりの中で、少女たちは「女の子だから」という固定観念から抜け出し、多様な生き方（ロールモデル）に接することができます。この「安心できる居場所」ではぐくまれる友情が、彼女たちが社会へ踏み出す勇気となります。

この友情をはぐくむ場所を守り続けるために、皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。

アメリカ連盟のガールスカウトとともにプログラムに取り組んでいる様子【本件に関する詳細・お問い合わせ】

詳しくはガールスカウト日本連盟事務局までお問い合わせください。

問い合わせ先：gsj_pr@girlscout.or.jp

ガールスカウト日本連盟事務局 社会連携グループ 目黒

ガールスカウト日本連盟について

ガールスカウトは世界153の国と地域に約1,120万人の会員を持つ世界最大の少女と女性のための団体です。「少女と女性の可能性を最大限に伸ばす」ことを目指し、自分たちを取り巻く社会課題の解決に主体的に取り組むための教育プログラムを実践しています。