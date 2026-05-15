株式会社ダイドー(本社：大阪府河内長野市、代表取締役社長：追田 尚幸、以下「ダイドー」)は、充電式で軽量コンパクトな歩行アシストスーツ「π Plus(パイプラス)」の販売を開始いたします。本製品は、日常生活の歩行から険しい現場での作業まで、あらゆるシーンでの「歩行」をサポートするために開発された、深圳市肯綮科技有限公司(Shenzhen Kenqing Technology)(中国・深圳市)の製品です。





メイン画像





■ 取り扱いの背景

ダイドーはこれまで、バネ・ダンパーを活用した独自の機構設計技術に基づくアシストスーツ「TASK」シリーズを展開し、現場で働く方々の負担軽減に貢献してまいりました。さらに今回、電動のアシストスーツの分野において、設計力に強みを持つ深圳市肯綮科技有限公司とタッグを組むことで、より幅広い課題解決を目指します。

当社はアシストスーツメーカーとして、自社技術のみならず外部パートナーとも連携し、より良い製品を供給していくことで、働く現場と人々の生活を支えてまいります。









■ 「π Plus(パイプラス)」3つの特徴

本製品は、「あらゆる“歩み”を適切かつ確実に行っていただくためのサポート」をコンセプトに、現場業務における負担の軽減から、年齢や体力低下に伴い諦めていたハイキング等の運動を楽しんでいただく個人の方まで広くお使いいただける製品です。





1. 驚異の軽さとコンパクト設計

本体重量はバッテリーを含めてわずか2.1kg。折り畳んでリュックに収納できるため、持ち運びも簡単です。





製品画像





折り畳み時





2. シーンに合わせた「15段階」のパワー調整

「歩行」「スポーツ」「登山」の3モードを搭載。15段階のトルク調整(最大15Nm)により、坂道や険しい傾斜でも理想的な歩行姿勢へと導きます。





装着の様子





装着の様子2





3. プロの現場を支えるタフな性能

1回の充電で約2.4万歩の連続稼働を実現。また、IP56規格相当の防水・防塵設計により、林業や建設現場での雨や砂ぼこりの中でも安心して使用可能です。





使用事例(林業)





使用事例(日常のハイキング)





使用事例(建設現場の荷物運搬)





■ 販売・レンタル情報

製品ページ： https://daydo.jp/as_task/pai-plus/









■ レンタルプラン(税込・往復送料込)

2週間レンタル：19,980円

1ヶ月レンタル：29,980円









■ 体験施設

発売に合わせ、東京・大阪・名古屋の当社拠点にて、ご体感いただくことが可能です。(要予約)

● 東京営業所

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス 8F リージャス丸の内パシフィックセンチュリープレイスビジネスセンター

● 大阪営業所

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2丁目1-19 内本町松屋ビル10-703号室

● 名古屋サテライト

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-1 広小路伏見中駒ビル5F BIZcomfort名古屋伏見37号室









■ 製品仕様

本体重量 ： 2.1kg(バッテリー含む)

最大アシスト力： 15Nm

最大速度 ： 15km/h

連続稼働目安 ： 約2.4万歩(7Nm稼働時)

サイズ ： 36×14×12cm

適用身長 ： 150cm～195cm

充電時間 ： 1.5時間

防水防塵規格 ： IP56