ovgo Bakerの“Cool”な夏がスタート！MEGAドリンク＆爽快なサマーメニューが盛りだくさん

株式会社ovgo

ovgo Bakerは、2026年夏のシーズナル企画として、見た目も味わいも夏らしい”Cool"なSummerメニューを展開いたします。

今季の新商品として登場するのは、全店舗で楽しめるMEGAサイズのソーダ3種類。フルーツをたっぷり使用したソーダで満足感たっぷりの暑い日にごくごく飲みたくなる爽快感と、写真に収めたくなるインパクトを兼ね備えた、夏限定のドリンクです。

さらに、MEGAドリンクには夏限定デザインのオリジナルカップスリーブもついてきます。（数量限定）

今回の“Cool”なSummerのテーマに合わせた、ポップで夏らしいデザインで、持ち歩くだけでも気分が上がる仕様です。

また6、7月には、第一弾として「チョコミントフェア」を開催。

各店舗で爽やかなチョコミントドリンクを販売するほか、虎ノ門ヒルズ店（以下BBB）限定で大人気のグーイークッキー（生クッキー）のチョコミントフレーバーも2種販売予定。

続く8、9月には、第二弾となる「ソルティフェア」を開催。

各店舗で“甘じょっぱい”ソルティドリンクを展開し、限定の個包装クッキーとの組み合わせもお楽しみいただけます。

各フェアでは店舗ごとに異なる限定メニューを展開し、店舗を巡る楽しさも感じていただける内容となっています。

さらに期間中は、お得な「MEGAキャンペーン」も実施。MEGA Hour限定で、いつものドリンクはもちろん、アイスが乗ったメニューすべてを通常価格のままメガサイズにアップグレードしてお楽しみいただけます。

暑い日も、ちょっと気分が上がるような、ovgo Bakerらしい遊び心を詰め込んだCoolな夏をぜひお楽しみください。

MEGA! Soda

この夏、ovgo Bakerから見た目もインパクト満点なメガサイズソーダが登場！

フルーツをたっぷり使用した爽やかなソーダをMEGAサイズでご用意しました。

思わず写真を撮りたくなる、夏らしいポップなオリジナルデザインのカップスリーブにもぜひご注目ください。

販売期間: 2026年6月1日～9月30日

販売場所: 小伝馬町店（以下Edo St. ）/ 原宿店（以下Meiji St. ）/ BBB

左からメガ!ブルーレモンソーダ、メガ!ピーチミラベルソーダ、メガ!パッションフルーツソーダ

・メガ！ブルーレモンソーダ \800 (税込)

甘酸っぱいレモンの爽やかなソーダ。輪切りのレモンとブルーカラーで夏らしさ満点で、暑い日にごくごく飲みたくなるすっきりとした味わい！

・メガ！ピーチミラベルソーダ \800 (税込)

ベリーがふわっと香るミラベルソーダに、冷たいピーチダイスをたっぷりイン。

ごくごく飲みたくなる、フルーティーで爽やかなソーダ。

・メガ！パッションフルーツソーダ \800 (税込)

果肉入りのパッションフルーツを使用したトロピカルなソーダ。

ぷちぷち食感の果実と爽やかな炭酸が弾ける、ジューシーで満足感たっぷりの一杯！

第一弾：チョコミントフェア

チョコミン党にはたまらない、毎年大人気の「チョコミントフェア」を今年も開催！

爽やかなミントとチョコレートの組み合わせを楽しめる、夏限定のチョコミントメニューが登場します。

ドリンクやベイクなど、それぞれの店舗ならではの個性あふれるラインナップをご用意しました。

ぜひお気に入りの“推しチョコミント”を見つけてお楽しみください。

販売期間: 2026年6月1日～7月31日

左からラブ！チョコミントラテ、チョコミントシェイク

・ラブ！チョコミントラテ \790 (税込)

販売場所: Meiji St.

ミントカラーのラテにザクザク食感のクッキーとチェリーをトッピング！見た目まで可愛いデザートのようなドリンク。

・チョコミントシェイク \820 (税込)

販売場所: Edo St. / BBB

圧倒的な爽やかさとチョコチップのザクザク感が魅力のシェイク。

左からミントブルーグーイークッキー、ソルティチョコレートミントグーイークッキー

・ミントブルーグーイークッキー \680 (税込)

販売場所: BBB

爽やかなミント生地にチョコチップが入った、全身でチョコミントを感じられるフレーバー。

・ソルティチョコレートミントグーイークッキー \680(税込)

販売場所: BBB

濃厚なチョコ生地にミントホイップがとろける、チョコミント好きのための贅沢なご褒美グーイー。

ソルティーチョコレートミント

・ソルティーチョコレートミント \500 (税込)

販売場所: 全店舗＆オンライン

普段はオンライン限定の大人気クッキーが期間限定で全店舗に登場！

ほんのり塩をきかせたチョコレートとミントを混ぜ込んだ濃厚なクッキー生地に、鮮やかなブルーのアイシングをかけた見た目も可愛いチョコミントクッキー。

ソルティーフェア🧂

夏に食べたくなる“甘い×しょっぱい”の組み合わせに着目し、塩気を効かせたソルティドリンクを期間限定で展開。

甘さの中にほんのり感じる塩味がアクセントとなり、暑い日でも思わず手が伸びる夏らしい味わい。

店舗ごとに違う“Salty”な楽しみ方をぜひお試しください。

期間: 2026年8月1日～9月30日

左からソルティーミルクマンゴーシェイク、ソルティースターリースムージー、ソルティーレモネードソーダ

・ソルティーミルクマンゴーシェイク \820(税込)

販売場所: Edo St.

さっぱりマンゴースムージーと塩味の効いたクリームをMIXすれば、そこはもう南国！暑い夏にぴったりのフレーバー。

・ソルティースターリースムージー \820 (税込)

販売場所: Meiji St.

ブルーベリー×バナナのスムージーにマンゴー味の星形のゼリーをトッピング！ほんのり塩味も効いた見た目がキュートなドリンク。

・ソルティーレモネードソーダ \750 (税込)

販売場所: BBB

キュンと甘酸っぱいレモネードにほんのりソルトがアクセント！ゴクゴク飲みたい夏のソーダ。熱中症対策にも◎

ソルティーレモンクリンクル

・ソルティーレモンクリンクル \500 (税込)

販売場所: 全店舗＆オンライン

ほんのり塩を効かせて粉糖で仕上げたクッキー。爽やかな酸味と優しい甘さに塩味がアクセントとして広がる夏らしいフレーバー。冷たいドリンクとの相性も抜群。

MEGA キャンペーン📣

期間: 6月1日～9月30日（平日限定）

期間中、「MEGA Hour」限定で通常のドリンクやアイスが乗った対象商品を、価格そのままで1.5倍サイズにアップしてご提供いたします。

暑い夏にぴったりな“MEGA”サイズをお楽しみいただける特別企画。

いつもよりたっぷり楽しめる、満足感たっぷりのサマーメニューをぜひご体験ください。

「MEGA Hour」 ※平日限定

Edo St.：9:00-11:00

Meiji St. / BBB : 11:00-13:00

上記メニューの他にも、ovgoの夏の定番の”ウィークエンドシトロン”や”リリコイサンセット”など、サマーメニューが充実！

今年の夏は、ovgo Bakerで一緒にCoolに過ごしませんか？

店舗概要

「ovgo Baker Edo St. 」

・住所

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町

10-8 1F

・アクセス

日比谷線小伝馬町駅より徒歩1分

都営新宿線馬喰横山駅より徒歩5分

・営業時間

平日 9:00-19:00 / 土日祝 10:00-18:00

・店舗公式Instagram

https://www.instagram.com/ovgobaker_edo.st/

「ovgo Baker Meiji St. 」

・住所

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6

ラフォーレ原宿 2F

・アクセス

JR山手線 原宿駅より徒歩5分

東京メトロ 千代田線・副都心線 明治神宮前 〈原宿〉駅より徒歩1分

東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線

表参道駅より徒歩7分

・営業時間

11:00-20:00

・店舗公式Instagram

https://www.instagram.com/ovgobaker_meiji.st/

「ovgo Baker BBB」

・住所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-6-1

虎ノ門ヒルズステーションタワーB2F

T-MARKET

・アクセス

東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅より

徒歩1分（駅直結）

東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅より徒歩6分

・営業時間

11:00-20:00

・店舗公式Instagram

https://www.instagram.com/ovgobaker_bbb/

「ovgo Baker Cookie Factory Shop」

・住所

〒101-0065 東京都千代田区西神田2-5-2 TASビル 1F

・アクセス

東京メトロ 半蔵門線 神保町駅より徒歩4分

東京メトロ 半蔵門線 九段下駅より徒歩6分

JR総武線 水道橋駅より徒歩6分

・営業時間

9:00-18:00

・店舗公式Instagram

https://www.instagram.com/ovgobaker_cookiefactory/