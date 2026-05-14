日本鉱山トラック市場、2034年までに22.4億米ドル規模へ拡大予測 ― 自動運転搬送システムと電動車両導入の加速が市場成長を牽引

日本鉱山トラック市場、2034年までに22.4億米ドル規模へ拡大予測 ― 自動運転搬送システムと電動車両導入の加速が市場成長を牽引