【専門学校 新潟国際自動車大学校】実践的な整備教育の充実へ　太平興業株式会社様よりトラック車両を寄贈いただきました

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループ 専門学校 新潟国際自動車大学校（所在地：新潟県新潟市、以下「本学」）は、2026年4月27日（月）、太平興業株式会社様よりトラック車両をご寄贈いただき、本学校舎内にて寄贈式を執り行いました。当日は、太平興業株式会社様の関係者ならびに本学教職員、自動車系学科2年生が出席し、寄贈車両の披露とともに、今後の教育現場での活用への期待が寄せられました。

太平興業株式会社様は、秋田県・山形県・新潟県の3県を営業エリアとし、13の支店および2つの営業所を展開する三菱ふそうトラック・バス株式会社の特約販売店です。「お客様の事業へのサポートを通じて地域社会に貢献する」を経営理念に掲げ、商用車の販売をはじめ、点検・整備、アフターサービス、車両管理支援など、幅広いサービスを通じて地域の物流・運送業界を支えています。長年にわたり地域産業を支える企業として、高品質なサービスの提供と人材育成にも力を入れています。

このたびの寄贈は、本学における自動車整備士育成のための教育環境向上にご賛同いただき実現したものです。近年、自動車業界では車両技術の高度化が進み、大型車両においても電子制御技術や安全装備の進化が加速しています。そのため、自動車整備士には従来以上に高度で実践的な知識・技術が求められており、教育現場においても実車を活用した学習環境の充実が重要となっています。

今回ご寄贈いただいたトラック車両は、エンジン構造やシャシ、電装系統など大型車特有の構造理解を深める教材として活用するほか、日常点検や故障診断、分解整備など、実際の整備現場を想定した実習授業に活用してまいります。学生たちは実車に直接触れながら学ぶことで、教科書だけでは得られない実践的な知識と技術を身につけることができ、即戦力となる整備士育成につながることが期待されます。

寄贈式では、太平興業株式会社 常務取締役管理本部長の藤井様より「未来の自動車業界を支える学生の皆さんの学びに役立ててほしい」とのお言葉をいただき、本学からも感謝の意をお伝えしました。出席した学生たちは、普段触れる機会の少ない大型車両に高い関心を示し、真剣な表情で車両説明に耳を傾けていました。

本学では今後も、企業との連携を通じて実践的な教育環境の整備を進め、自動車業界を支える高度な知識と技術を持った人材育成に努めてまいります。

■専門学校 新潟国際自動車大学校について

自動車整備士・車体整備士・レーシングドライバー・メカニック・eスポーツプレイヤー・車両開発エンジニアなど、自動車・バイク業界のプロを育成する専門学校。各学科での実習は60～80％を占めるため、認証整備工場の機能を併せ持つ設備やサーキットを活用して、業界で活かせる実践的な経験を在学中から積むことが可能。また、各国家資格の合格実績は10年以上100%と全国トップレベル。少人数制で学べる環境で独自のカリキュラムと講師陣の指導により、専門的な技術力の習得および数多くの資格取得が目指せます。

法人名：学校法人 国際総合学園

所在地：新潟市中央区紫竹山5-2-10

代表者名：大橋 健次

URL：https://www.gia.ac.jp/

■NSGグループについて

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

■NSGグループホームページ

https://www.nsg.gr.jp/