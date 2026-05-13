静岡県駿東郡長泉町の24時間トレーニングジム「eIGHT GYM(エイトジム)」(運営：株式会社スエヒロ工業)は、この度、モデル・アーティストとして多方面で活躍する矢神サラさんのYouTubeチャンネルの撮影に協力いたしました。

撮影に協力した動画は、2026年4月12日より公開されました。





今回の撮影協力は、2026年8月に創業8年目を迎えるeIGHT GYMが大切にしてきた「誰もが自分らしく、理想の自分を追求できる場」というコンセプトを、より広く発信する機会となりました。





▼矢神サラ(R)Yotubeチャンネル

【削除覚悟】オカ卍会で放送ギリギリ静岡旅行

https://www.youtube.com/watch?v=wV_KSApdW-M









■ 撮影の背景：個性と努力が交差する「eIGHT GYM」の空間

eIGHT GYMは創業以来、性別や年齢、バックグラウンドを問わず、真摯にトレーニングに向き合う方々をサポートしてまいりました。開業以来、会員の約4割を女性が占めており、それぞれが自身の目標に向けて日々努力を重ねています。

今回、唯一無二の存在感で多くのファンを魅了する矢神サラさん一行をお迎えしたのは、彼女たちが放つ「自分自身を肯定し、明るく前を向くエネルギー」が、eIGHT GYMに集う皆様の「なりたい自分を目指す情熱」と共鳴すると考えたからです。





矢神サラさんがeIGHT GYMでセミパーソナルトレーニングを体験！





■ 「境界線のない」フィットネス環境を目指して

eIGHT GYMは、株式会社スエヒロ工業(本社：沼津市／代表取締役社長：櫻井弘紀)が運営する24時間トレーニングジムです。株式会社スエヒロ工業では、ダイバーシティ経営を進めており、特定の属性で人を分けるのではなく、一人ひとりの「個」を尊重した運営を徹底しています。

現在の施設は、更衣室・シャワールーム・トイレなどの設備を男女で区分しています。

今回、矢神サラさん一行による活気溢れる撮影を通じて、ハード面の制約を超え「誰もがトレーニングの楽しめるということ」を伝えられたらと考え、撮影に協力いたしました。





矢神サラさんに会員証をお渡ししました





■ 会員の皆様、そしてこれから挑戦する皆様へ

eIGHT GYMで日々ストイックに自分を磨き続けている会員の皆様の努力を、私たちは心から誇りに思っています。今回、エンターテインメントの力を通じてジムの新しい一面が紹介されましたが、私たちの根幹にあるのは、皆様が安心して自分の限界に挑める環境を提供することです。





多様な個性が互いを尊重し合い、誰もが笑顔で「自分自身のベスト」を更新していける場所。eIGHT GYMはこれからも、地域の皆様の心身の健康と、自分らしい生き方をサポートし続けます。





動画内で紹介されたeIGHT GYM

【削除覚悟】オカ卍会で放送ギリギリ静岡旅行エンディング





【矢神サラさんプロフィール】

矢神 サラ(やがみ さら)

1992年生まれ、愛知県出身。

モデル、アーティスト、タレントとして多方面で活躍。日本人として初めてロサンゼルス・ファッションウィークに出演し、2025年にはパリ・ファッションウィーク(パリコレ)や東京ガールズコレクション(TGC)のランウェイを歩くなど、世界を舞台に活動する。

2025年11月には、自身が率いるグループ「東京オカ卍会」による楽曲が公開6日間で1,000万回再生を突破するなど、音楽シーンでも大きな注目を集めている。

枠にとらわれない唯一無二の表現力と、自分らしく生きる強さを発信する姿勢は、多くのファンに勇気を与え続けている。





矢神サラさんプロフィール写真(ご本人提供)





【eIGHT GYM(エイトジム)について】

静岡県駿東郡長泉町に展開する24時間年中無休のトレーニングジム。初心者から上級者まで満足できるマシンと、10:00～22:00にスタッフが常駐しセミパーソナル指導を提供するスタイルが特徴です。2024年には姉妹店として女性専用ジム「eIGHT GYM PEACH」もオープンしています。









【eIGHT GYM概要】

・運営会社： 株式会社スエヒロ工業

(本社：静岡県沼津市・代表取締役社長：櫻井弘紀)

・商号 ： eIGHT GYM (読み：エイトジム)

・所在地 ： 静岡県駿東郡長泉町南一色8-1

・営業時間： 24時間 年中無休

・URL ： https://8gym.jp/