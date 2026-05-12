BASFジャパン株式会社- フットウェア・スポーツ・レジャー、ケーブル＆ワイヤーをはじめとする主要産業向けに、新たな低PCFグレードを提供- 上海で初めて低PCFグレードを導入し、アジア太平洋地域におけるBASFの「現地生産・現地供給」戦略を支援- 対応する現行のElastollan(R)グレードと同等の機械的特性を維持しつつ、PCFを10～30%削減

中国 上海 - 2026年5月11日 - BASF（本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン）は、アジア太平洋地域において、カーボンフットプリントを低減した（ReducedPCF）Elastollan(R) 熱可塑性ポリウレタン（TPU）ポートフォリオの発売を発表しました。これにより、お客様はElastollan(R) の実証済みの性能を維持しつつ、自社製品のカーボンフットプリントを低減できるようになります。

BASF、性能を損なうことなくPCF（製品カーボンフットプリント）を低減したElastollan(R) TPUポートフォリオを発表

ReducedPCFグレードは、排出量の少ないエネルギーや資源の活用や、PCFの低い化石原料の使用など、積極的なPCF削減策を通じて実現されています。製品カーボンフットプリントの算出は、TfS（Together for Sustainability）ガイドラインの要件およびISO 14067に準拠しています。こうした積極的な施策により、新たなReducedPCFグレードは、現行のElastollan(R) グレードと同等の性能を有しつつ、10～30%のPCF削減を実現しています。

上海拠点で製造されるElastollan(R) TPU製品の一部には、積極的なPCF削減策の一環として、拠点特有のマスバランス方式によるバイオメタンが追加で組み込まれる場合があります。

Elastollan(R)のReducedPCFポートフォリオは、BASFの上海拠点で生産される予定です。上海拠点は、アジア太平洋地域におけるBASFの「現地生産・現地供給」戦略を支える戦略的な製造拠点であり、地域および現地で製品が提供されます。これにより、フットウェア・スポーツ・レジャー（FSL）やケーブル＆ワイヤーなどの業界において、サプライチェーンの短縮、供給安定性の向上、そしてお客様へのより身近なサポートの提供が可能となります。

BASFパフォーマンスマテリアルズ事業本部アジア太平洋地域TPUビジネスマネジメント担当バイスプレジデントであるロヒット・ループ・ゴーシュは、次のように述べています。「Elastollan(R) のReducedPCFグレードの発売により、お客様は性能を損なうことなく、自社製品のカーボンフットプリントを削減できるようになります。この新グレードは、ReducedPCFのスコープに関する透明性のある情報提供、手法に準拠したPCFデータ、現地での卓越した製造、継続的なイノベーション、そしてバリューチェーン全体にわたる強力な連携を通じて、お客様のグリーントランスフォーメーションを支援するというBASFのコミットメントを示すものです。」

脚注

ReducedPCF製品は、同一生産地域におけるBASFパフォーマンスマテリアルズ事業本部の対応する現行の標準製品と比較して、製品カーボンフットプリント（PCF）が少なくとも10.0％削減されています。このPCF削減は、PCFの低い化石原料の使用や、再生可能電力、再生可能蒸気などの低排出のユーティリティの利用など、積極的なPCF削減策を通じて達成されています。

※この資料はBASFが2026年5月11日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。

※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。

■BASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部について

BASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部は、持続可能性と高性能を両立させることで、プラスチック業界の変革をリードしています。材料に関する専門知識、深い業界知見、そして幅広い製品ポートフォリオを活かし、プラスチックのライフサイクル全体にわたる包括的なソリューションを提供するパートナーとして選ばれています。専任のマテリアルフォーカスチーム、強力な研究開発力、そしてお客様に近い場所に展開するグローバルな生産ネットワークを通じて、地域や業界特有のニーズに対応した最適なソリューションを提供しています。当社の製品は、自動車、建築、消費財、産業用途といった主要分野における性能と効率の向上に貢献しています。パートナーの皆さまと共に、より循環型で持続可能な未来に向けた #OurPlasticsJourney を歩んでいます。2025年、パフォーマンスマテリアルズ部門の世界売上高は64億ユーロとなりました。

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■BASFについて

BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約108,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2025年のBASFの売上高は約600億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報はhttps://www.basf.com/global/en.htmlをご覧ください。