5月30日（土）＆31日（日）開催『メトロック2026』大阪公演を「ABEMA」で無料独占生中継！～5月28日（木）＆29日（金）には東京公演の最速放送も～

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月30日（土）、31日（日）の2日間にわたり、『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』（以下、『メトロック2026』）の模様を無料独占生中継することを決定いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AirR97AAqPQ ]

2013年よりスタートした『メトロック』は、世代やジャンルを超えた豪華アーティストが集結する都市型音楽フェスとして、多くの音楽ファンを魅了してきました。今年で12回目を迎える本公演では、ano、氣志團、CANDY TUNE、Da-iCE、T.M.Revolution、YUTA（NCT）といった、ジャンルの垣根を越えた多彩な初参戦アーティストがラインナップに加わり、例年以上の盛り上がりを見せています。

また、6月をもって活動終了となる3ピースロックバンド・SHISHAMOは、これまで数々のステージで観客の心を掴んできたが、最後の『メトロック』の舞台でどのようなパフォーマンスを見せるのか、大きな注目が集まっています。

▼初出演アーティストによる意気込みコメントはこちら

・ano コメント全文

初めて『メトロック』に出演できて嬉しいです！ブチ上がれる楽曲もたくさんやりたいと思っていて気合い十分です！新曲も盛り上がれる曲なので、ぜひ予習で聞いて楽しんでもらえたらと思います！予習せずとも楽しんでもらえるはずです！生中継でご覧になる皆さんも、それぞれの場所でぜひ一緒にブチ上がりましょう！

・CANDY TUNE コメント全文

念願の『METROCK』初出演ということで、熱量倍の倍に爆上げでステージをお届けしたいと気合十分でいます！一緒に踊ったり声を出したり一緒に『METROCK』を楽しんでいきましょう！

初めての方も、あめちゃんも「ABEMA」でご覧の皆様も私たちの元気やエネルギーを受け取ってください！会場で、そして「ABEMA」で会いましょう！

・Da-iCE コメント全文

『メトロック』に初めて出演させていただき、当日大阪の皆様とお会いできることが楽しみです。

「ABEMA」でも生中継があるとのことなので、画面越しでも盛り上げられるよう頑張ります。

・T.M.Revolution コメント全文

『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』に初出演させていただきます、T.M.Revolutionの西川貴教です。

先ずもってT.M.Revolutionが自身の主催のイベント以外に出演すること自体が珍しい上に、今までご一緒したことがない皆さんも多く、今からステージをとても楽しみにしております。

今回の出演を通して、初めてご覧いただく方もいらっしゃると思いますので、30周年を迎える活動を精一杯アピールしたいですし、この機会にT.M.R.に少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。

何卒よろしくお願いします。

・YUTA（NCT） コメント全文

『メトロック2026』という最高のステージで、会場のみなさんと一緒に熱い時間を作れるのを楽しみにしています。

僕も今年初のフェスなのでエネルギーを全力で届けたいです！

「ABEMA」で見てくださるみなさんにも、画面越しでも熱量を感じてもらえるステージにしたいと思うので、ぜひ一緒に盛り上がりましょう！

「ABEMA」では、音楽を愛する多くの方に場所を問わず『メトロック2026』をお楽しみいただけるよう、会場に足を運べない方でも自宅や外出先からリアルタイムでフェスの興奮を体感できる編成でお届けいたします。「ABEMA」独自の視点で構成したタイムスケジュールにより、ライブの魅力を余すことなくお楽しみいただけます。

さらに、5月28日（木）には『東京ライブ最速放送 DAY1』、29日（金）には『東京ライブ最速放送 DAY2』と題し、東京公演の模様をどこよりも早くお届けいたします。

4日間にわたりお届けする『メトロック2026』の熱狂を、ぜひ「ABEMA」でご体感ください。

（C）AbemaTV, Inc.

■ABEMA『メトロック2026 ～東京ライブ最速放送 DAY1～』

放送日時：5月28日（木） 夜9時～

放送URL：https://abema.tv/channels/metrock/slots/DGzv9MJZa6ZED5

■ABEMA『メトロック2026 ～東京ライブ最速放送 DAY2～』

放送日時：5月29日（金） 夜10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/metrock/slots/DLFurpPDL2ziZd

■ABEMA『メトロック2026 ～独占生中継！DAY1～』

放送日時：5月30日（土） 午前10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/metrock/slots/DGzv93dk89mU8X

■ABEMA『メトロック2026 ～独占生中継！DAY2～』

放送日時：5月31日（日） 午前10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/metrock/slots/DGzv93oCzzmeJb

放送チャンネル：メトロックチャンネル

※メトロックチャンネルは5月27日（水）12時～5月31日（日）放送終了まで特別開設を予定しております。

ABEMA『メトロック 2026』配信アーティスト（50 音順）

ano

Arakezuri

[Alexandros]

Wienners

WEST.

打首獄門同好会

KANA-BOON

カネヨリマサル

氣志團

キタニタツヤ

CANDY TUNE

キュウソネコカミ

Kroi

go!go!vanillas

KOTORI

サバシスター

the shes gone

SHISHAMO

ジュースごくごく俱楽部

シンガーズハイ

四星球

Da-iCE

超能力戦士ドリアン

Chilli Beans.

T.M.Revolution

This is LAST

東京スカパラダイスオーケストラ

NEE

NEWS

ねぐせ。

ネクライトーキー

Novelbright

Novel Core

Hakubi

バックドロップシンデレラ

ハンブレッダーズ

羊文学

BLUE ENCOUNT

フレデリック

bokula.

ヤバイTシャツ屋さん

ヤングスキニー

YUTA（NCT）

優里

Lucky Kilimanjaro

reGretGirl

※出演アーティストは一部変更になる可能性があります。

※一部のアーティストは収録での出演となります。

（C）AbemaTV, Inc.

出演アーティストや各番組の詳細については、ABEMA『メトロック2026』特設ページや、ABEMA公式Xでご確認ください。

ABEMA「メトロック2026」特設ページ：https://abema.tv/lp/metrock2026

ABEMA公式X： https://x.com/ABEMA

「メトロック2026」公式サイト：https://metrock.jp/