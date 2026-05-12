【MOS】さっぱりバジルの海老カツ＆がっつり濃厚なエビフライ　「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年5月20日（水）～7月中旬まで、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」を期間限定で新発売します。また、「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」を数量限定で同時発売します。

ツールイメージ

当チェーンでは昨年、初夏の季節に合わせて海老を使用した2商品を展開しました。定番商品「海老カツバーガー」のバリエーションとして販売した「バジルマヨの海老カツバーガー ～国産バジル～」は、海老カツとバジルのさっぱりとした組み合わせが、幅広いお客様にご好評をいただきました。また、「海老エビフライバーガー」は、食べ応えのある一品として満足感を求めるお客様から支持を集め、両商品合計で330万食以上売り上げました。多くのお客様からご好評いただいた商品を今年はさらに磨きをかけて販売します。

今年の「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」は、海老とバジルの組み合わせはそのままに、特に女性からの人気が高いアボカドを使用しています。ぷりぷりとした食感の海老カツに、濃厚でクリーミーなアボカド、そしてみずみずしいトマトを挟み、彩り鮮やかに仕上げました。

同時発売する「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」は、昨年よりサイズアップした大きなエビフライが2本乗った、インパクト抜群な商品です。食材を贅沢に使用していることや、背ワタの処理や火入れのための切り込みなどを手作業で丁寧に行うこだわりから『モスの匠味（たくみ）』として発売します。さらに、今年は新たに店舗で手切りした「くし切りレモン」を添えて提供します。途中でレモンを絞っていただくことで味の変化をお楽しみいただけます。

●「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」（590円） ＊新商品／期間限定

海老のむき身をふんだんに使用し、サクッと揚げた海老カツに、トマトとダイス状のアボカドを乗せ、その上に国産バジルを使用したバジルマヨソースをかけました。海老カツは、海老のむき身がゴロゴロと入っており、一口ごとに海老の風味とぷりぷりとした食感をお楽しみいただけます。揚げ物と相性の良いバジルマヨソースと、クリーミーなアボカドを同時に味わうことができます。初夏を意識した彩り豊かなハンバーガーです。

●「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」（780円） ＊数量限定

グリーンリーフとキャベツの上に、昨年よりサイズアップした大ぶりな海老フライを2本乗せ、カツソースとたっぷりのタルタルソース※を合わせました。海老はぷりっとした食感が楽しめるよう、大きくて甘みの強いバナメイエビを使用しています。また、粗さの異なる2種類のパン粉を使用して揚げることで、サクッとした歯ごたえの海老フライに仕上げました。タルタルソースには、たまねぎや卵に加え、魚介類と相性の良いディルをアクセントとして加えました。ハーブの香りが引き立つ、爽やかな味わいに仕立てました。

また、今年は新たに店舗で手切りした“くし切りレモン”を添えてご提供します。途中でレモンを絞ることで、濃厚なタルタルソースにさっぱりさが加わり、味の変化をお楽しみいただけます。

※はちみつ入りのソースを使用しています。

＜商品概要＞

■商品名・価格：「アボカド海老カツバーガー ～国産バジルマヨ～」（590円）＊新商品／期間限定

「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー ～くし切りレモン添え～」（780円）＊数量限定、なくなり次第終了

※はちみつ入りのソースを使用しています。

■販売期間：2026年5月20日（水）～7月中旬

■販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/

※本資料中の価格はすべて税込です。