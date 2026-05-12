【すき家】ねばとろ食材で、ごはんが進む一杯！すき家が「めかぶオクラ牛丼」を今年も販売

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹 本社：東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、5月19日（火）AM9:00より、「めかぶオクラ牛丼」を販売します。

「めかぶオクラ牛丼」は、すき家の牛丼に三陸産めかぶとオクラをトッピングした、これからの暑くなる時期にぴったりの商品です。めかぶとオクラの味付けには、昆布やカツオなどの旨みが詰まった“旨だし醤油”を使用しています。さっぱりとした味わいや“ねばとろ”食感が牛丼の旨みと調和した、最後までするっと食べ進められる一杯です。

また、めかぶとオクラはマグネシウム、ビタミンK、葉酸、食物繊維などを含むため、これからの暑さが増す時期でもおいしく食べながら栄養素を摂ることができます。

同時に、ふんわりとした山かけがめかぶオクラと相性抜群の「山かけめかぶオクラ牛丼」や、粗めに刻んだ生姜を使ったソースが豊かな香りと食感をプラスする「生姜めかぶオクラ牛丼」も登場します。「めかぶオクラ」と「生姜ソース」は単品でも販売を行うため、お好みの商品にトッピングしてお楽しみいただくのもおすすめです。

ぜひこの機会に、すき家やお家で「めかぶオクラ牛丼」をお召し上がりください。

※販売終了時期は未定です。

※価格は税込です。

※一部店舗は価格が異なります。

※1,983店舗で販売予定です。（5月12日時点）

【商品概要】

めかぶオクラ牛丼

（ミニ） 600円

（並盛） 660円

（中盛） 860円

（大盛） 860円

（特盛）1,060円

（メガ）1,240円

山かけめかぶオクラ牛丼

（ミニ） 740円

（並盛） 800円

（中盛）1,000円

（大盛）1,000円

（特盛）1,200円

（メガ）1,380円

生姜めかぶオクラ牛丼

（ミニ） 660円

（並盛） 720円

（中盛） 920円

（大盛） 920円

（特盛）1,120円

（メガ）1,300円

めかぶオクラ 単品

210円

生姜ソース 単品

60円