人手不足に悩む企業向けにAI社員を構築提供、「AIエージェント構築代行サービス(AAA：AI Automation Agency)」開始のお知らせ

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、AIを導入したいものの「どの業務に使えばよいかわからない」「社内にAI人材がいない」「ツールを入れても現場で定着しない」「AIに詳しい人が社内に欲しい」といった企業課題を解決するため、企業専用のAIエージェント構築代行サービス(AAA：AI Automation Agency)を開始します。

概要：深刻なインフレと採用難により企業は持続困難に

本サービスは、企業がAI社員を採用（AIエージェント構築/導入）するために、初回無料相談から始まり、業務ヒアリング、AI化すべき領域の選定、調査・見積もり、AIエージェントの構築、導入研修、保守・管理・定期改善までをワンストップで提供するものです。

人手不足が深刻化する中、企業では採用難・教育コスト増・業務の属人化が経営課題となっています。特に地方企業や中小企業では、AI活用の必要性を感じながらも、専門人材の不足や導入ノウハウの欠如により、実務への活用が進みにくい状況があります。

ホリエモンAI学校は、こうした企業に対し、単なるAIツールの導入ではなく、実際の業務を担う“AIエージェント”を企業ごとに設計・構築することで、現場の業務負担軽減、生産性向上、地方企業の競争力強化を支援します。

想定されるAIエージェント活用例

問い合わせ対応AIエージェント

営業資料作成AIエージェント

社内FAQ・マニュアル検索AIエージェント

採用応募者対応AIエージェント

議事録作成・タスク整理AIエージェント

調査・レポート作成AIエージェント

経理・総務・バックオフィス支援AIエージェント

店舗・地方拠点向け業務支援AIエージェント

自動営業AIエージェント

サービスの流れ

(1)初回無料相談

現在の業務課題、AI導入の目的、社内体制などをヒアリングします。

(2)AI化すべき業務のコンサルティング

どの業務をAIに置き換えるべきか、費用対効果を踏まえて整理します。

(3)調査・見積もり

必要なデータ、業務フロー、システム連携の有無などを確認し、構築内容と費用を提示します。

(4)AIエージェント構築

企業ごとの業務に合わせたAIエージェントを設計・構築します。

(5)導入・研修

社内で活用できるよう、担当者向けに使い方や運用方法を研修します。

(6)保守・管理・サポート

運用中の改善、トラブル対応、利用状況の確認などを行います。

(7)定期面談・追加改善

定期的に業務課題を見直し、新たにAI化できる業務を提案します。

費用

費用は、企業ごとの業務内容、構築するAIエージェントの範囲、連携システムの有無などに応じて個別見積もりとなります。

構築費用＋保守管理費用となりますが、 簡易なAIエージェント構築の場合10万円から。いくつか作っても年間の予算で人件費1人分に相当する年間300万円程度を想定しています。

AIエージェントが定型業務や問い合わせ対応、資料作成、調査業務などを代替・支援することで、採用難に悩む企業でも、少人数でより多くの業務を処理できる体制づくりを目指します。

代表コメント

ホリエモンAI学校株式会社 代表取締役社長 荒木

「ChatGPTは人の仕事を奪いませんが、AIエージェントは社員の代わりに仕事をしてくれます。この感動を、採用難やインフレに悩むすべての経営者にお届けしたい。AI社員を１名採用するつもりで、ご相談ください。」

ご利用方法・お問い合わせ

まずはこちらより、30分無料相談(オンライン)をご利用ください

https://app.spirinc.com/t/IytyMZnmYA7-kjfN9wcz9/as/xSamqAcZ3FfgjhIjCznUr/confirm

■本リリースに関するお問い合わせ

電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

03-4400-3424

E-Mail：ux@telewor.com