新TVCM「spaceF8」篇が5月11日よりスタート

株式会社フォーラムエイト

株式会社フォーラムエイト（本社：東京都港区港南2-15-1、社長：伊藤裕二、URL：https://www.forum8.co.jp）は、新たな企業CM「spaceF8」篇(https://youtu.be/Wl896rrrtyM)を2026年5月11日より公開いたします。

本CMでは、都市・交通・防災分野などで培ってきたVR・シミュレーション・AI技術を基盤に、宇宙分野への展開を進める当社の取り組み「spaceF8」を紹介しています。

まだ自由に行き、試し、検証することが難しい宇宙空間。だからこそ、VR・シミュレーション技術によって、未来を先に体験し、検討する環境が重要になると考えています。

本CMは、「未来が、動き出す。」をテーマに、人類の挑戦の歴史と、地上で培われた技術が宇宙へと広がっていく未来像を描いています。

CMには、ユーミンこと松任谷由実さんの楽曲「LET’S GET IT STARTED!」を使用。未来への期待感と、新たな挑戦への高揚感を印象的に演出しています。

新CMは下記番組などで放映を開始いたします。ぜひご覧ください。

- グッド！モーニング（テレビ朝日）- 日本のチカラ（テレビ朝日）- 日経モーニングプラスFT（BSテレ東）- 報道1930（BS-TBS）- PGAツアー中継（ゴルフネットワーク）- ゴルフの翼 NEXT AGE（BS日テレ）- カーグラフィックTV（BS朝日）

【関連情報】

▼CM情報

https://www.forum8.co.jp/forum8/tvcm.htm

▼プレスリリース：松任谷由実さんの全国コンサートツアーに冠協賛（2025/07/24）

https://www.forum8.co.jp/forum8/yuming/

▼フォーラムエイトのXRソリューション

https://vr.forum8.co.jp/

▼メタバニアF8VPS（フォーラムエイト メタバース）

https://www.forum8.co.jp/forum8/f8vps/