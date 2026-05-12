エンディングノートを「手元に残せる一冊」に。終活アプリ「SouSou」、製本お届けサービスを開始。

株式会社そうそう

エンディングプラットフォーム「SouSou」を運営する株式会社そうそう（本社：埼玉県川口市、代表取締役：日下上総、以下「当社」）は、2026年5月12日、エンディングノートのPDF出力機能に続き、その内容を製本してご自宅へお届けする新サービスを開始しました。

▼エンディングノートのPDF出力機能についてのプレスリリースはこちら（2025年12月）

https://sousou-official.com/news/app-update_20251219.html



本サービスでは、アプリ上で作成されたエンディングノートを、電子署名の情報とともに冊子として出力・製本。スマートフォンの中にある情報を、誰でも手に取れる形にすることで、いざという時にご家族が迷わず必要な情報にたどり着ける環境を提供します。



また本サービスでは、ウェルネット株式会社(東証スタンダード/札証本則・2428、本社：北海道札幌市、代表取締役社長 宮澤一洋、以下「ウェルネット」)の「マルチペイメントサービス」を活用し、決済環境の整備もあわせて実現しています。

▼ウェルネットの「マルチペイメントサービス」公式サイト

https://multiple-payment.biz/

本機能の目的

・エンディングノートの内容を、紙の冊子として手元に残せるようにするため

・スマートフォンやアプリに不慣れな方にも共有しやすい形で備えられるようにするため

・デジタルで記録した情報を、より保管しやすく扱いやすい形にするため

背景

近年、終活においては、スマートフォンやアプリを活用して情報を整理・管理する動きが広がっており、「SouSou」においても、アプリ上で安全に管理できる環境を提供しています。



一方で、大切な情報を紙の形で手元に残しておきたい、冊子として保管したいといったニーズや、スマートフォンやアプリに不慣れな方にも内容を共有しやすい形で備えておきたいというニーズは今も根強く存在します。



そこで「SouSou」では、デジタルでの利便性に加え、紙の冊子として手元に残せることで、より扱いやすく、用途に応じて活用できる状態を実現することが重要だと考え、本サービスを開発しました。

サービス概要

1. 必要な情報にすぐアクセスできる冊子

アプリで作成した内容をもとに、丁寧に印刷・製本。

表紙にはお名前と作成日を記載し、ご本人の情報を一目で確認できます。

2. 誰でも読みやすい設計

文字サイズやレイアウトは、どの世代の方にも読みやすいデザインを採用。

ご家族が迷わず情報を確認できる構成になっています。

3. 電子署名と連動したQRコード

裏表紙のQRコードを読み取ることで、電子署名の検証結果と署名日時を確認可能。

その内容が「いつ時点の意思か」を後から確かめることができます。

4. SouSouアプリで簡単注文、ご自宅へお届け

製本はアプリ上から簡単にお申し込みいただけます。完成した冊子は、10営業日以内に発送。ご自宅での保管や、ご家族への共有にご利用いただけます。

5. マルチペイメントサービスによる決済対応

本サービスの決済には、ウェルネットの「マルチペイメントサービス」を採用。

多様な決済手段に対応し、ユーザーの利便性向上を図っています。

注意事項

本エンディングノートは、ご本人の意思や想いを記録するためのものであり、法的効力を持つ遺言書ではありません。

今後の展望

「SouSou」はこれからも、デジタルの利便性と、現場での使いやすさの双方を重視し、終活における「探す」「迷う」といった負担を減らす仕組みづくりを進めてまいります。

単なる記録ではなく、必要な情報が、必要なときに、確実に届くこと。

その実現に向けて、サービスの拡張を続けていきます。

エンディングプラットフォーム「SouSou」とは

「SouSou」はマイナンバーカードを活用した新しいデジタル終活サービスです。エンディングノート等の終活に必要な様々な機能を、アプリ利用料金完全無料・ワンストップで提供します。また従来のサービスにはない「１..本人性/真正性の担保」・「２..逝去判定のデジタル化」・「３..外部サービス（データ）連携」という３つの特徴を備えており、今後は様々なパートナー企業との連携を通じて、ご逝去後の各種手続きの自動化・簡略化を目指します。

・「SouSou」のサービス紹介ページ：https://sousou-official.com/service-page

・「SouSou」の紹介動画：https://youtu.be/FwH7Qk-LVJM?feature=shared

App store :https://apps.apple.com/jp/app/id6739128492Google play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sousou.production

株式会社そうそうとは

株式会社そうそうは、2022年8月に「縁起を形にする」をミッションに掲げ創業。父の死を契機に、大手コンサルティングファームにてデジタル技術に関わる多くのプロジェクトを手がけてきた創業者兼代表取締役は、「デジタル技術だからこそ実現可能な新しいライフエンディング体験」を提供するため、エンディングプラットフォーム「SouSou」（スマートフォンアプリ）の構築を行いました。デジタル分野・エンディング分野等、多様なパートナー企業様との業務提携により、さらなるサービスの拡充を目指しています。

コーポレートサイト：https://sousou-official.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社そうそう

担当：島矢

E-mail：sousou-corporate@sousou-official.com

お問い合わせフォーム :https://sousou-official.com/contact/