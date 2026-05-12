「令和７年度 熊本県就学前教育・保育施設ICT協議会」にてキッズコネクトが保育ICTの最新動向について説明

キッズコネクト株式会社

子育て支援プラットフォームを開発・運営するキッズコネクト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高石 尚和）は、このたび、熊本県主催の「令和７年度 熊本県就学前教育・保育施設ICT協議会」において、参加した熊本県内の市町村および各就学前教育・保育関係団体者に対し、「保育ICTの現状」について説明しました。

本協議会では、保育ICT導入に関することのみならず、下記の保育ICTを取り巻く周辺情報と併せて説明し、事前アンケートによる各市町村のICT導入状況や課題を踏まえ、次年度以降にもつながる情報を提供しました。

- こども家庭庁の保育DXの推進による動向と目標設定- ICT関連補助金および加算の要件、ICT導入検討段階ですべきこと- 人材採用の現状- 一般社団法人こどもDX推進協会の代表理事（※）の立場からこども家庭庁へ提言してきた内容

キッズコネクトは、今後も自治体および保育施設がDXを推進するためのシステム提供、コンサルティング、研修等を通じて、保育現場の負担軽減と保育の質の向上に貢献してまいります。

※2025年4月1日～2026年3月31日在任

■キッズコネクト株式会社

所 在 地 : 〒108-6215 東京都港区港南2‐15‐3 品川インターシティC棟

URL： https://www.kids-connect.jp/

設 立 : 2019年10月

資 本 金 : 1億円

代 表 者 : 代表取締役 高石 尚和