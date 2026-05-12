株式会社スピックの提供で「Winning Gift powered by MINERALion」実施決定のお知らせ

鎌倉インターナショナル株式会社

鎌倉インターナショナルFC（通称：鎌倉インテル、代表：四方 健太郎）は、鎌倉ウェルネスパートナーシップを締結する株式会社スピック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：芝田 崇行）の提供で、「Winning Gift powered by MINERALion」を実施することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

本キャンペーンでは、鎌倉インテルがホームでの公式戦において勝利した際、試合後、株式会社スピックが提供する鉄分補給サプリ「MINERALion（ミネラリオン）」の4包トライアルセットを来場者の皆様に配布いたします。

キャンペーン概要

キャンペーン正式名称：「Winning Gift powered by MINERALion」

配布物：MINERALion（ミネラリオン） 4包トライアルセット（各回限定数）

対象試合：2026年5月17日（日）「神奈川県社会人サッカー1部リーグ 第6節 横浜猛蹴FC戦」～2026年10月25日（日）「神奈川県社会人サッカー1部リーグ 最終節 品川CCセカンド戦」の全ホームゲーム

コメント

株式会社スピック MINERALionブランドマネージャー 宮崎直哉様

株式会社スピックは、鎌倉インテルFCの挑戦と勝利を、心から応援しています。

地域に根ざしながら、ひたむきに上を目指し続ける。その姿勢に、私たち自身が何度も背中を押されてきました。

私たちが開発した「MINERALion（ミネラリオン）」は、Lypo-Cの思想を受け継ぎ、鉄分を中心とした複数のミネラルを、吸収効率に徹底的にこだわった独自のイオン化設計で届けるサプリメントです。ただ摂るのではなく、「ちゃんと届く」こと。そこに、執念を込めています。

スポーツの世界は、才能だけでは勝てません。

最後の一歩を踏み出すスタミナ、ここぞの集中力、崩れないコンディション。

その積み重ねが、勝利を引き寄せると信じています。

MINERALionが、選手たちのパフォーマンスを少しでも支え、チームの力になれるなら、それ以上の喜びはありません。

そして鎌倉インテルFCがホーム公式戦で勝利した際には、試合後に来場者の皆様へMINERALionを配布いたします。勝利を記念し、そのよろこびをサポーターの皆様と分かち合いながら、「吸収」というゴールにこだわった製品で、共に悦び合いたいと思っています。

私たちはこれからも、鎌倉インテルFCの勝利を本気で応援していきます。

鎌倉インターナショナルFC 代表 四方健太郎

昨シーズン、ホームゲームで「Lypo-C」をご提供いただいた取り組みに続き、今シーズンは「MINERALion」を通じて、再びホームゲームをともに盛り上げていただけることを大変嬉しく思います。

株式会社スピック様には、これまでもクラブの活動に対して獅子奮迅のご支援をいただいてきました。ホームゲームやイベントだけでなく、地域との取り組みやクラブの日々の活動に至るまで、幅広い形でクラブと共に歩んでいただいており、その温かいサポートに心から感謝しています。

今回の「Winning Gift powered by MINERALion」は、ホームで勝利した喜びを、スタジアムに集まった皆さんと分かち合うことのできる、非常に象徴的な取り組みだと感じています。勝利の余韻が残るスタジアムで、来場者の皆さんが“鉄人”のように次の日からも元気に過ごしていただけるような、そんな前向きなエネルギーまで届けられる企画になれば嬉しく思います。

「未来の健康を、つくる。」という信念を掲げ、鎌倉から新しい価値を発信し続けるスピック様とともに、私たちもホーム・ゴールドクレストスタジアム鎌倉から、多くの喜びや熱量を生み出していきたいと思います。

株式会社スピック 概要

◼︎代表取締役：芝田 崇行

◼︎所在地：神奈川県鎌倉市雪ノ下3-3-23 スピック鎌倉ビル

◼︎公式サイト：https://spic.com

株式会社スピック（SPIC）は、「未来の健康を、つくる。」を目指し、個々の「健康スタイル」の確立をサポートするため、提携クリニック、ジム、サロンを持ち、会員のためのパーソナルなサービスを提供。ホームケアも含めたトータルなヘルスケアを提案している鎌倉のウェルネスカンパニーです。

鎌倉インターナショナル株式会社 概要

◼︎代表：四方 健太郎

◼︎所在地：神奈川県鎌倉市台3丁目8-43

◼︎公式サイト：https://kamakura-inter.com/

鎌倉インテルは、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ1部で戦い、力をつけ、近い将来のＪリーグ参入を見据えています。ビジョンは“CLUB WITHOUT BORDERS”。人種や宗教、性別、年齢など、あらゆるものに “BORDER（境界線）”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。