「ステーブルコイン関連政策と国内外の動向」と題して、金融庁 総合政策局 宮川 貴彦氏/KPMGジャパン/有限責任あずさ監査法人 保木 健次氏によるセミナーを2026年6月16日(火)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26287

【原財団セミナー】

【金融庁／KPMG】

ステーブルコイン関連政策と国内外の動向

新社会システム総合研究所は

公益財団法人 原総合知的通信システム基金(大阪府大阪市 代表理事 原 健人)

との業務受託により最先端のＩＣＴ情報を発信しております。

[講 師]

金融庁 総合政策局 リスク分析総括課

暗号資産・ブロックチェーン・イノベーション参事官室

イノベーション推進室 課長補佐 宮川 貴彦 氏

KPMGジャパン Web3.0推進支援部 部長

有限責任あずさ監査法人 金融統轄事業部 ディレクター

保木 健次 氏

[日 時]

２０２６年６月１６日（火） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞ブロックチェーン技術を活用した金融インフラ高度化の最新動向

宮川 貴彦 氏【13：00～13：40】

世界的に拡大するステーブルコインをはじめ、トークン化預金や証券決済の高度化、暗号資産規制・税制見直しまで、ブロックチェーン技術を活用した金融インフラ変革の最新動向を俯瞰する。そのうえで、金融庁がサポートするFintech実証実験ハブや決済高度化プロジェクトなどの取り組みについて紹介する。

１．デジタル通貨・トークン化を巡る国内外の動向

２．Fintech実証実験ハブと決済高度化プロジェクト

３．暗号資産制度の見直しと今後の課題

４．質疑応答／名刺交換

＜２＞ステーブルコインを巡る事業展望

保木 健次 氏【13：50～15：00】

米国のステーブルコイン政策、およびドル建てステーブルコインとDeFi（分散型金融）の連動を含むユースケースの拡大について触れるとともに、国内金融機関を中心としたステーブルコインに関する取組みとDeFiとの連動並びに金融機能のオンチェーン化に向けた課題について紹介する。

１．国内外のステーブルコインのユースケース

２．ステーブルコインとDeFi・セキュリティトークンとの連動

３．金融機能のオンチェーン化に向けた課題

４．質疑応答／名刺交換

【事務局】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。