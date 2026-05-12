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都心4エリア「神谷町、赤坂、御殿山、丸の内」連動型の日本酒イベント 「YORIMICHI SAKE KAIDO」開催決定
〜仕事帰りの「寄り道」が、人と街を新たにつなぐ〜
森トラスト株式会社は、2026年5月より都内で運営する神谷町、赤坂、御殿山、丸の内の4エリア連動型の日本酒イベント「YORIMICHI SAKE KAIDO」を順次開催いたします。各エリアで地域テーマをリレー形式で展開し、仕事帰りの“寄り道”で気軽に日本酒の魅力や各地の食文化に触れられる体験を提供します。主にオフィスワーカーや地域住民の皆様に向けた新たな交流機会を創出するとともに、エリア内のホテルに宿泊するゲストなどにも、都心にいながら日本の地方の魅力を感じていただける場を目指します。
■開催の背景：都市の「寄り道」を地方への「入り口」へ
森トラストはこれまで、都心で開発・運営した複合施設や地方でのホテル事業において、地方の産業支援や観光産業の活性化を推進してまいりました。本イベントでは、これまで培った自治体や地元企業とのネットワークを活かし、地域の個性が表れる産業である「日本酒」をコミュニケーションのきっかけとして、仕事帰りの「寄り道」から自然に会話とつながりが生まれる場を設計します。オフィスワーカーや近隣住民の皆様に心地よい「寄り道」の時間を提供するとともに、各施設に併設するホテルを訪れる国内外のゲストに向けて、都心にいながら日本の地方の魅力に触れる機会を創出します。
■初回「東京ワールドゲート」（神谷町）のテーマは「越後からはじまる、酒蔵街道」
初回は、国内外からビジネスパーソンや観光客が集う神谷町エリアの「東京ワールドゲート」にて、5月28日（木）・29日（金）の2日間開催します。2日間を通して、米どころとして名高い新潟から10超の酒蔵の日本酒を提供。蔵元がこだわり抜いた定番に加え、流通量が限られる希少性の高い銘柄など、この機会ならではのラインナップを揃えます。さらに、Hakkaisan 八海醸造株式会社グループからロサンゼルス・ドジャースを応援する特別企画として誕生した「特別本醸造 八海山 ブルーボトル」を、本イベントのために特別に確保し、数量限定で販売します。会場では、酒蔵のストーリーやおすすめの飲み方、料理との合わせ方も紹介しながら、新潟ならではの味わいをより深く楽しめる体験を提供します。あわせて、新潟のご当地の味を気軽に楽しめるおつまみ・軽食もご用意します。日本酒との相性を意識したメニューとともに、香りや旨味の違いをお楽しみください。
■4エリア周遊キャンペーン
会場では本イベントをよりお楽しみいただくための「YORIMICHIスターターセット（イベントオリジナル升＋日本酒チケット）」を販売いたします。木の香りが心地よい専用の升を片手にブースを巡ることで、都会の真ん中にいながら本格的な酒蔵巡りのような気分を味わっていただけます。さらに、オリジナル升をご購入いただいた方を対象に、以降の開催会場でも日本酒チケットを割引価格で購入できるキャンペーンを実施し、4エリアをめぐる楽しみを後押しします。
また、神谷町を皮切りに、今後開催を予定している他エリア（赤坂、御殿山、丸の内）を繋ぐ「エリア周遊キャンペーン」を実施。各会場に足を運んでLINEデジタルスタンプを集めると、抽選で豪華賞品が当たる特別なプレゼント企画をご用意しています。
「第1回 YORIMICHI SAKE KAIDO in 神谷町」開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/134322/134322_web_1.png
5/28（木）・29（金） 新潟日本酒フェアで販売予定の日本酒
新潟県内「上越・中越・下越・佐渡」の4エリアから、選りすぐりの10を超える酒蔵の日本酒を取り揃えた飲み比べ企画。佐渡から長期低温醗酵で生まれた手造りの大吟醸酒「北雪 大吟醸 YK35」をはじめ、下越エリアからコシヒカリの旨みを存分に引き出した「TAKARAYAMAコシヒカリ」、初夏の夜風にぴったりな爽やかさの「麒麟山レモネード」など、定番から新しい楽しみ方まで、この機会ならではの多彩なラインナップをご用意します。
さらに、出汁の旨みが染み渡る郷土料理「のっぺ汁」をはじめ、甘辛い「タレカツと栃尾の油揚げのネギ味噌焼きセット」、スパイシーで酒が進む「鶏のカレー揚げ」など、新潟の美酒を一層引き立てるご当地グルメも会場に登場。
他エリアにおける「YORIMICHI SAKE KAIDO」開催予定
2026年秋：東京ワールドゲート赤坂https://www.tokyoworldgate.com/akasaka/
2026年秋：御殿山トラストシティhttps://www.trustcity-g.com/
2026年冬：丸の内トラストシティhttps://www.mori-trust.co.jp/project/marunouchi/
公式ホームページ、公式SNS等でイベント情報を随時更新してまいります。
※イベント内容及びスケジュールは予告なく変更する場合があります。
※雨天・荒天の際は中断・中止となる場合があります。
CoCo JAPANプロジェクト概要 https://www.cocojapan.jp/
「CoCo JAPAN」は、森トラストグループが東京都港区にあるTOKYO WORLD GATE CoCo Loungeを拠点に、日本各地から魅力ある逸品を発掘し、国内外へと羽ばたくサポートを行うプロジェクトです。都心でのプロモーション機会の提供、森トラストグループのオフィスやホテル施設を利用したイベントの実施、商談会などの販路拡大や成長支援を通じて、日本全国の「隠れた逸品」を発信していきます。
森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/
森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、36ヶ所のホテル・リゾート施設（2026年3月時点）を展開しています。
当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社 広報・マーケティング部担当：佐畑
TEL：03-6435-8433
MAIL：koho@mori-trust.co.jp
関連リンク
プレスリリースURL
https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260512/
イベント公式サイト
https://www.mori-trust.co.jp/event/yorimichisakekaido.html
森トラスト株式会社は、2026年5月より都内で運営する神谷町、赤坂、御殿山、丸の内の4エリア連動型の日本酒イベント「YORIMICHI SAKE KAIDO」を順次開催いたします。各エリアで地域テーマをリレー形式で展開し、仕事帰りの“寄り道”で気軽に日本酒の魅力や各地の食文化に触れられる体験を提供します。主にオフィスワーカーや地域住民の皆様に向けた新たな交流機会を創出するとともに、エリア内のホテルに宿泊するゲストなどにも、都心にいながら日本の地方の魅力を感じていただける場を目指します。
■開催の背景：都市の「寄り道」を地方への「入り口」へ
森トラストはこれまで、都心で開発・運営した複合施設や地方でのホテル事業において、地方の産業支援や観光産業の活性化を推進してまいりました。本イベントでは、これまで培った自治体や地元企業とのネットワークを活かし、地域の個性が表れる産業である「日本酒」をコミュニケーションのきっかけとして、仕事帰りの「寄り道」から自然に会話とつながりが生まれる場を設計します。オフィスワーカーや近隣住民の皆様に心地よい「寄り道」の時間を提供するとともに、各施設に併設するホテルを訪れる国内外のゲストに向けて、都心にいながら日本の地方の魅力に触れる機会を創出します。
■初回「東京ワールドゲート」（神谷町）のテーマは「越後からはじまる、酒蔵街道」
初回は、国内外からビジネスパーソンや観光客が集う神谷町エリアの「東京ワールドゲート」にて、5月28日（木）・29日（金）の2日間開催します。2日間を通して、米どころとして名高い新潟から10超の酒蔵の日本酒を提供。蔵元がこだわり抜いた定番に加え、流通量が限られる希少性の高い銘柄など、この機会ならではのラインナップを揃えます。さらに、Hakkaisan 八海醸造株式会社グループからロサンゼルス・ドジャースを応援する特別企画として誕生した「特別本醸造 八海山 ブルーボトル」を、本イベントのために特別に確保し、数量限定で販売します。会場では、酒蔵のストーリーやおすすめの飲み方、料理との合わせ方も紹介しながら、新潟ならではの味わいをより深く楽しめる体験を提供します。あわせて、新潟のご当地の味を気軽に楽しめるおつまみ・軽食もご用意します。日本酒との相性を意識したメニューとともに、香りや旨味の違いをお楽しみください。
■4エリア周遊キャンペーン
会場では本イベントをよりお楽しみいただくための「YORIMICHIスターターセット（イベントオリジナル升＋日本酒チケット）」を販売いたします。木の香りが心地よい専用の升を片手にブースを巡ることで、都会の真ん中にいながら本格的な酒蔵巡りのような気分を味わっていただけます。さらに、オリジナル升をご購入いただいた方を対象に、以降の開催会場でも日本酒チケットを割引価格で購入できるキャンペーンを実施し、4エリアをめぐる楽しみを後押しします。
また、神谷町を皮切りに、今後開催を予定している他エリア（赤坂、御殿山、丸の内）を繋ぐ「エリア周遊キャンペーン」を実施。各会場に足を運んでLINEデジタルスタンプを集めると、抽選で豪華賞品が当たる特別なプレゼント企画をご用意しています。
「第1回 YORIMICHI SAKE KAIDO in 神谷町」開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/134322/134322_web_1.png
5/28（木）・29（金） 新潟日本酒フェアで販売予定の日本酒
新潟県内「上越・中越・下越・佐渡」の4エリアから、選りすぐりの10を超える酒蔵の日本酒を取り揃えた飲み比べ企画。佐渡から長期低温醗酵で生まれた手造りの大吟醸酒「北雪 大吟醸 YK35」をはじめ、下越エリアからコシヒカリの旨みを存分に引き出した「TAKARAYAMAコシヒカリ」、初夏の夜風にぴったりな爽やかさの「麒麟山レモネード」など、定番から新しい楽しみ方まで、この機会ならではの多彩なラインナップをご用意します。
さらに、出汁の旨みが染み渡る郷土料理「のっぺ汁」をはじめ、甘辛い「タレカツと栃尾の油揚げのネギ味噌焼きセット」、スパイシーで酒が進む「鶏のカレー揚げ」など、新潟の美酒を一層引き立てるご当地グルメも会場に登場。
他エリアにおける「YORIMICHI SAKE KAIDO」開催予定
2026年秋：東京ワールドゲート赤坂https://www.tokyoworldgate.com/akasaka/
2026年秋：御殿山トラストシティhttps://www.trustcity-g.com/
2026年冬：丸の内トラストシティhttps://www.mori-trust.co.jp/project/marunouchi/
公式ホームページ、公式SNS等でイベント情報を随時更新してまいります。
※イベント内容及びスケジュールは予告なく変更する場合があります。
※雨天・荒天の際は中断・中止となる場合があります。
CoCo JAPANプロジェクト概要 https://www.cocojapan.jp/
「CoCo JAPAN」は、森トラストグループが東京都港区にあるTOKYO WORLD GATE CoCo Loungeを拠点に、日本各地から魅力ある逸品を発掘し、国内外へと羽ばたくサポートを行うプロジェクトです。都心でのプロモーション機会の提供、森トラストグループのオフィスやホテル施設を利用したイベントの実施、商談会などの販路拡大や成長支援を通じて、日本全国の「隠れた逸品」を発信していきます。
森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/
森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、36ヶ所のホテル・リゾート施設（2026年3月時点）を展開しています。
当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社 広報・マーケティング部担当：佐畑
TEL：03-6435-8433
MAIL：koho@mori-trust.co.jp
関連リンク
プレスリリースURL
https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260512/
イベント公式サイト
https://www.mori-trust.co.jp/event/yorimichisakekaido.html