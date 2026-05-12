【ニューエラ】＜beautiful people＞との初となるコラボヘッドウェアを5月22日(金)に発売
ニューエラジャパン合同会社
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、2007年に熊切秀典が設立した日本を代表するファッションブランド＜beautiful people (ビューティフルピープル)＞との初となるコラボレーションヘッドウェアを、ニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)と、beautiful peopleの直営店及び全国の取扱い店舗にて、5月22日(金)に発売いたします。
ベースモデルには、スナップバックキャップとストレッチキャップの機能を併せ持つ［9SEVENTY(TM)（ナインセブンティー）］と、柔らかなかぶり心地が特徴の［9THIRTY(TM)（ナインサーティー）］の2モデルを採用。両モデルとも＜beautiful people＞オリジナルグラフィックを、ニューエラが得意とする刺繍で表現したデザインとなっています。[9SEVENTY(TM)]は＜beautiful people＞が4年ぶりに開催し
たランウェイショーでのコレクションルックにも採用されました。
【ラインナップ】 ※価格はすべて税込
［9SEVENTY(TM)］ 各14,300円
［9THIRTY(TM)］ 各13,200円
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/beautiful-people