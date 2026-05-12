大東文化大学経営学科「企業と経営者A」にてアイエスエフネット代表の渡邉幸義が講演を行いました

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区、代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2026年4月23日（木）に大東文化大学経営学科「企業と経営者A」にて、経営学部の学生を対象に講演を行いました。

◆講演内容

本講演は、「社会に出る若者に今、伝えたいメッセージ」というテーマのもと、代表の渡邉より、企業選びのポイントや時代が変わっても変わらず求められる人材像などが語られました。当日は300名程の学生が参加し、アイエスエフネットの取り組みに関する共感の声や、起業前に準備したこと、ダイバーシティ経営を進める中で苦労したことといった経営に関する積極的な質問が多く寄せられました。

本講演を通じて、学生の皆さんが自らの可能性に自信を持ち、自分らしいキャリアを築くための一歩を踏み出すきっかけになればと考えています。今後も、アイエスエフネットは次世代を担う人材との対話を大切にし、社会との接点を広げる活動を継続してまいります。

◆大東文化大学 企業と経営者Aについて

大東文化大学は1923年（大正12年）に、東洋の文化を教授・研究するために創立された歴史ある大学です。建学当初から「東西文化の融合」やダイバーシティの重要性を掲げています。この度、当社代表の渡邉が登壇した経営学部専門科目「企業と経営者A」は、授業ごとに、さまざまな業界で活躍する企業や組織の経営者、管理職の方々を迎え、所属する企業や組織の戦略、人財活用などについて、現実に即した講義を行っています。大東文化大学 経営学部 経営学科の國府 俊一郎 教授はこの講義を通じて、さまざまな業界の現状を認識し、問題発見とその解決の能力を身につけ、就職活動を控える学生にとっても役立つ講義になってほしいとの想いがあります。

◆登壇者プロフィール

株式会社アイエスエフネット

代表取締役 渡邉 幸義

1963年静岡県沼津市生まれ。

1986年3月 大学卒業後、日本ディジタルイクイップメント株式会社（現・日本HP株式会社）入社。2000年1月にITネットワークに特化した株式会社アイエスエフネットを設立し代表取締役就任。

2013年には起業家表彰制度であるEY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan アクセラレーディング部門にも選出されている。

ライフワークとして「未来ノート」に継続して取り組み、世界の情勢を加味した経営分析や社員の声からの経営課題に向き合い続けている。

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

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