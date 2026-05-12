テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下当社）は、2026年7月16日に発売予定のNintendo Switch 2及びNintendo Switchソフト【カルドセプト ビギンズ】（以下、本作）に関しまして、3種類の特典を同梱した数量限定「特装版」の詳細をお知らせいたします。 本作は、「カルドセプト®」シリーズ10年ぶりとなる完全新作です。特装版では、シリーズの原点と本作の魅力をあわせて堪能できる豪華仕様として、初代カルドセプトの復刻版に加え、ブックレットやサウンドトラックといったファン必携の限定アイテムを同梱。シリーズファンはもちろん、新たにカルドセプトの世界に触れる方にもおすすめのコレクターズエディションとなっています。※特装版は数量限定生産となりますので、完売の際はご了承ください。※画像はイメージです。仕様などは変更になる可能性がございます。※画像はNintendo Switch 2 Editionの内容です。Nintendo Switchソフトをご購入の場合、ゲームソフトはNintendo Switch版となります。

シリーズの原点を辿り、最新作の世界観に浸る特装版

【特典1】 Nintendo Switch『カルドセプト ザ ファースト』パッケージ版 シリーズ第1作の復刻版です。7月30日の単体発売に先駆けて、本作の特装版限定特典として先行入手いただけます。 （『カルドセプト ザ ファースト』公式サイト：https://game.neoscorp.jp/culdcept_the_first/index.html）【特典2】 『カルドセプト ビギンズ』コンプリートカードブック 本作に登場する全カードのイラストと情報を網羅したコンプリートカードブックです。 メインデザイナー・松浦聖氏が描いたクリーチャーをはじめ、旧シリーズから一新されたカードイラストの魅力をじっくり鑑賞できる構成となっています。ブック（デッキ）の検討やバトル戦略の研究にも活用いただける、セプター必見の一冊です。 ※収録内容につきましては以前公表した内容から一部変更がございます【特典3】 『カルドセプト ビギンズ』サウンドトラックCD＆ダウンロードコード ゲームサウンド界で数々の名作を手掛けてきた「ノイジークローク」が、本作の重厚な物語と知略の戦いを劇的に演出。バトルの高揚感を最大化させる壮大で美しい楽曲全53曲を、コレクション性の高いCD（2枚組）と、場所を選ばず楽しめるデジタル音源のセットでお届けします。CDのジャケットは、本作のメインテーマを作曲・編曲した作曲家の坂本英城氏、藤岡竜輔氏の楽曲解説などを12ページにわたり収録したブックレット形式となっています。【豪華スペシャルBOX】 本作の主人公カムルをモチーフとしたブックカバー「異能者」を再現したスペシャルBOXに、上記の特典を収納いたします。

リバーシブル仕様で2種類のジャケットを楽しめるパッケージデザイン

通常版・特装版共通のゲームソフトパッケージは、表と裏で異なるビジュアルが楽しめるリバーシブルジャケット仕様となります。表面は本作の壮大な物語の始まりを象徴するメインビジュアル、裏面は「カルドセプト®」シリーズのシンボルマークと石板のレリーフをモチーフとした、重厚感のある特別デザインを採用。プレイヤーの好みに合わせて差し替えが可能です。

インフルエンサー限定「事前体験会」参加者募集開始！

発売に先駆けて、インフルエンサー向けの事前体験会を開催いたします。本作の魅力をいち早く体験し、独自の視点でプレイレビューを発信していただける方を募集いたします。体験会ではストーリーモードの序盤に加え、対戦モード（対人戦またはCPU対戦）をお楽しみいただき、動画の撮影も可能です。以下の応募フォームより、ぜひご応募ください。※応募者多数の場合、抽選となります。あらかじめご了承ください。

応募フォーム https://forms.gle/xQC2PRfeYs1v55wx6【事前体験会 実施概要】 ・開催日： 2026年5月29日(金) ～ 5月31日(日) ・開催場所： 東京都内（秋葉原駅近辺） ・募集人数： 若干名 ・募集期間： 2026年5月12日(火) ～ 5月18日(月)

【カルドセプト ビギンズ】について

◾️発売日： 2026年7月16日（木） ◾️プラットフォーム： Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / Steam※1 ◾️販売形式： パッケージ版 / ダウンロード版 ◾️価格※2： Nintendo Switch通常版（パッケージ/ダウンロード）：6,380円（税込） Nintendo Switch特装版（パッケージのみ）：12,980円（税込） Nintendo Switch 2 Edition通常版（パッケージ/ダウンロード）：7,480円（税込） Nintendo Switch 2 Edition特装版（パッケージのみ）：14,080円（税込） Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス（ダウンロードのみ）：1,100円（税込） ◾️プレイ人数：1～4人 ◾️ジャンル：ボード＆カードゲーム ◾️対応言語（テキスト）：日本語・英語・韓国語・繁体中文・簡体中文 ◾️レーティング：B ◾️販売地域：全世界

＜新旧セプターに贈る、豪華4種の「早期購入特典DLC」＞

「カルドセプト®」シリーズ10年ぶりの完全新作である本作をより深くお楽しみいただけるよう、ゲーム内で使用できる4種類のダウンロードコンテンツ(DLC)を早期購入特典としてご用意いたしました。※3

・『カルドセプト ビギンズ』公式サイト： https://game.neoscorp.jp/culdcept_begins/ ・『カルドセプト ビギンズ』公式X： https://x.com/Culdcept_NeosJP ・Steamストアページ： https://store.steampowered.com/app/3322630/

※1 Steam版についての発売日および価格は未定となっております※2 日本以外の価格につきましては公式サイトをご覧ください※3 早期購入特典について パッケージ版は初回製造分に同梱のカードに記載のシリアルコードにてダウンロードください。 ダウンロード版は2026年8月16日23:59までにMy Nintendo Storeおよびニンテンドーeショップにてご購入いただくと自動的に特典が ダウンロードされます。（ダウンロード期限は予告なく変更となる場合がございます）© Omiya Soft. ©Neos Corporationカルドセプト、Culdceptは有限会社大宮ソフトの登録商標です。 ネオスでは、今後も多様なプラットフォームを通じて、世界中のユーザーに楽しまれるゲームコンテンツを提供してまいります。

＜テクミラホールディングスについて＞ 【商 号】テクミラホールディングス株式会社 【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627） 【代表者】池田 昌史 【U R L】https://www.tecmira.com/ 【グループ事業内容】 ◆ライフデザイン事業 ゲームの開発・販売やキッズ向け知育サービス等コンシューマ向けビジネスの展開、HealthTech、FinTech、EdTech、HRTech等Techサービスの提供 ◆AI&クラウド事業 AIチャットやクラウドアドレス帳サービスなどのSaaS、DXおよびAIソリューションの提供 ◆IoT&デバイス事業 Edge IoTやタブレットPC等のICT製品等の開発・製造、カスタマーサポート業務受託＜ネオスについて＞ 【商 号】ネオス株式会社 【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史 【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発 ※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/FHPNKh4h8HW9gZaDYeJs.pdf