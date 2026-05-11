OneOdio、世界的DJ KSHMRとの共同開発によるフラッグシップヘッドホン「Studio Max 2」を全世界同時発売

ONEODIO TECHNOLOGY CO.,LIMITED

グローバルオーディオブランドのOneOdio(ワンオーディオ)は、世界的DJ／プロデューサーであるKSHMR氏との共同開発により誕生したフラッグシップ・プロフェッショナルワイヤレスDJヘッドホン「OneOdio Studio Max 2」を、2026年5月11日より全世界同時発売いたします。

独自の超低遅延技術「RapidWill+ 3.0」により業界最速クラスの9ms超低遅延を実現するとともに、最大120時間のバッテリー駆動、ハイレゾ二重認証を27,980円(税込)という価格帯で提供。ワイヤレスならではの自由度と、スタジオ水準の精度という、これまで両立が困難であった要素を同時に実現し、プロフェッショナルオーディオ市場に新たな基準を打ち立てる一台です。

世界的DJ／プロデューサーKSHMR氏との共同開発による"制作ツール"

「Studio Max 2」は、単なるアーティストモデルではなく、本名Niles Hollowell-Dhar(ナイルズ・ホロウェル＝ダール)として知られる世界的DJ／プロデューサーKSHMR氏が、音響エンジニアリングのプロセスに深く関与して作り上げた、プロフェッショナルのための制作ツールです。

このヘッドホンには、音に対する一切の妥協を許さなかった。プロデューサーにとって、楽曲が持つ"ヴァイブ"は非常に繊細なものだ。「Studio Max 2」は、ステージの上でも、ツアー先のホテルの一室でも、自身のクリエイティブな判断を信頼できる、透明感のあるプロフェッショナルなサウンドを届けてくれる。

── KSHMR氏

なお、製品をOneOdio公式サイトにご登録いただくことで、KSHMR氏のシグネチャーサンプルパックを無料でダウンロードいただける特典もご用意しております。クリエイターの制作環境をさらに豊かにする内容となっております。

独自技術「RapidWill+ 3.0」により業界最速クラスの9ms超低遅延を実現

OneOdio独自の第3世代超低遅延技術「RapidWill+ 3.0」と、同梱の専用2.4GHz「M2トランスミッター」との組み合わせにより、これまでのワイヤレスオーディオの常識を覆す9ms超低遅延を実現しました。

標準的なBluetooth(SBC／AAC)では約150～200msの遅延が生じるのに対し、Studio Max 2はその約20分の1以下。9msという数値は人間の知覚の限界に近く、事実上ケーブル接続と変わらないリアルタイム性を提供します。MIDIキーボードの演奏、ギター・ベースのモニタリング、DJコントローラーの操作など、プロの現場で求められる「音と動作の完全な一致」をワイヤレスで実現します。

M2トランスミッターはミキサーやPCに接続するだけでセットアップが完了。10m以上のワイヤレス範囲をカバーし、ステージ上を自由に動き回りながらもロスレス音質を維持します。M2トランスミッター本体も60時間以上の連続使用に対応します。

大口径45mmドライバーとハイレゾ二重認証で高音質サウンドを実現

「Studio Max 2」は、スタジオグレードマグネットを搭載した大口径45mmダイナミックドライバーを採用。20Hz～40kHzの超広帯域再生により、タイトで正確な低音域から、クリアで伸びやかな高音域まで、音楽の細部まで忠実に再現します。

さらに、有線モードでの「Hi-Res Audio」と、ワイヤレスモードでの「Hi-Res Audio Wireless」(LDAC)という、ハイレゾ二重認証を取得。Bluetooth 6.0およびLDACコーデックの組み合わせにより、通常のBluetoothコーデック比約3倍のデータ転送量を実現し、ワイヤレス接続でもスタジオグレードの音質を維持します。有線・ワイヤレスの両モードでハイレゾ認証を取得していることは、プロ向け製品としても希少な仕様です。

用途に応じて選べる4つの接続モード

「Studio Max 2」は、あらゆるプロフェッショナルシーンに対応するため、4つの接続モードを柔軟に切り替えてご使用いただけます。

1回の充電で最大120時間再生、過酷なツアースケジュールにも対応

- M2ワイヤレス(2.4GHz)：9msの超低遅延を実現。DJプレイ、ライブパフォーマンス、ゲーミングに最適- Bluetooth 6.0：LDAC対応。スマートフォンやタブレットとの接続、日常リスニングに- 6.35mm有線接続：ミキサーやオーディオインターフェースなど、プロ機材への直接接続に対応- 3.5mm有線接続：PC、ノートPC、タブレット、スマートフォンに対応。バッテリー不要のパッシブ使用が可能

1000mAh(3.7Wh)リチウムイオンポリマーバッテリーを搭載し、1回の充電で最大120時間の連続再生を実現しました。一般的なプロ向けワイヤレスヘッドホン(30～50時間)の2～4倍以上の駆動時間を誇り、約2週間分の標準使用に相当します。グローバルツアー、長距離移動、連続したスタジオセッションにおいても、充電を気にすることなく作業に集中いただけます。また、5V／800mA入力による急速充電に対応し、2.5時間以内での満充電が可能です。

OneOdio公式アプリとの連携でカスタマイズ可能なサウンド体験

「Studio Max 2」は専用の「OneOdio APP」と完全連携。ジャンルや用途別のEQカスタマイズ、Popモードなどのプリセットイコライザー、4つの接続モードの管理、左右チャンネルのサウンドバランス調整、紛失時のヘッドホン検索機能など、プロフェッショナルの要求に応える細やかな設定が可能です。

OneOdio Studio Max 2 主な仕様

OneOdio Studio Max 2 発売情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77379/table/19_1_9bafb2fd3746ec661de9dc7cd86a0214.jpg?v=202605121051 ]- 製品名：OneOdio Studio Max 2 プロフェッショナルワイヤレスDJヘッドホン (型番：SX2)- イメージキャラクター：DJ KSHMR氏- 発売日：2026年5月11日(グローバル同時発売)- 販売開始時刻：2026年5月11日 午後9時(日本時間) ※米国東部時間 午前8時- 標準版価格：27,980円(税込)- 限定サイン入りエディション価格：29,980円(税込)- 公式製品ページ：https://www.oneodio.com/products/oneodio-studio-max-2-9ms-ultra-low-latency-dj-headphones-tuned-by-kshmr- OneOdio日本公式サイト：https://oneodio.jp/- Amazon Japan：https://www.amazon.co.jp/oneodio (2026年5月11日より販売開始)- 楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/oneodio/

「限定サイン入りエディション」(世界限定1,000台)は、KSHMR氏のコレクターズサインカード付きで、OneOdio公式ウェブサイトのみでの限定販売となります。

KSHMR氏について

同梱品- OneOdio Studio Max 2 ヘッドホン本体- M2トランスミッター- 3.5～6.35mm カールオーディオケーブル- 3.5～3.5mm ストレートオーディオケーブル- 6.35mm 変換アダプター- Type-C 充電ケーブル- ユーザーマニュアル- キャリングケース(EVA素材)

KSHMR(ケーシュマー)は、本名Niles Hollowell-Dhar(ナイルズ・ホロウェル＝ダール)として知られる世界的DJ／音楽プロデューサー。インド系アメリカ人のルーツを持ち、独自のサウンドデザインと多文化的な音楽性でグローバルなEDMシーンを牽引してきた人物です。Coachella、Tomorrowland、Ultra Music Festivalをはじめとする世界最大規模のフェスティバルへの出演多数。プロデューサーとしても数多くのヒット楽曲を手がけ、累計再生数は数十億回を超えます。楽曲制作における精密な耳と、徹底したクオリティへのこだわりが、「Studio Max 2」の音響チューニングにも余すことなく反映されています。

OneOdioについて

OneOdioについて

OneOdio(ワンオーディオ)はオーディオ機器の製造・開発において10年以上の経験を有し、高品質かつコストパフォーマンスに優れたヘッドフォンを各種取り扱っております。DJ、モニター、ハイレゾ業界にしっかりと根を下ろし、OneOdioは確たる評価を得ております。また、ヨーロッパ、北米、アジアなど30カ国以上のユーザーから絶大な支持を受けており、今後も多くの製品をリリースしていきます。

- 会社名：ONEODIO TECHNOLOGY CO.,LIMITED- 設立：2013年(法人登記は2015年)- 所在地：香港湾仔道165-171番ラッキーセンター15F 1506号室- 事業内容：DJ・Bluetooth・Hi-Fiヘッドホンの製造・販売- 公式サイト(グローバル)：https://www.oneodio.com- 公式サイト(日本)：https://oneodio.jp/- 公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/OneodioJ- Amazon公式：https://www.amazon.co.jp/oneodio- 楽天公式：https://www.rakuten.ne.jp/gold/oneodio/