山村紅葉、65歳で小説家デビュー！　母・山村美紗が没したのと同じ年齢で放つ本格京都サスペンス『祇園の秘密 血のすり替え』が6月17日発売。歌舞伎界と花街を揺るがす禁断の愛憎劇。

株式会社双葉社書影（帯あり）書影（帯なし）著者の山村紅葉氏

株式会社双葉社（本社：東京都新宿区）は、俳優・山村紅葉氏による初の小説『祇園の秘密 血のすり替え』を、2026年6月17日に発売いたします。

2時間ドラマなどで長年活躍し、“サスペンスの女王”として知られる山村紅葉氏が、満を持して小説家デビュー。本作は、俳優として培ってきた観察力と表現力、それにこれまでの人生経験を背景に、京都の花街と歌舞伎界という二つの伝統文化に、「家」「血」「才能」を巡る人間ドラマを描いた小説です。

母は“ミステリーの女王”と称された山村美紗氏。本作は、山村美紗氏が筆を置いた65歳という節目の年齢で、娘である山村紅葉氏が世に送り出す、特別な意味を持つデビュー作となります。

物語は、由緒ある家に生まれた人間たちが背負う宿命と選択を軸に展開。伝統を守るための決断が、やがて次の世代に思いもよらぬ影響を及ぼしていきます。京都という土地を舞台に、伝統芸能を継ぐものならではの美しさと閉鎖性、そして人間の欲望と葛藤が交錯する、濃密な物語です。

「この子は、誰の子や？」

生まれた瞬間に書き換えられていた運命。守るべきは、血か。それとも……。その真実は、あまりにも残酷だ――。ページをめくる手が止まらない、極上の愛憎ミステリー。

【本書のポイント】

【山村紅葉さんからのコメント】

- 国民的俳優の山村紅葉氏が小説家デビュー。- 母である“ミステリーの女王”山村美紗氏の没年でもある65歳での刊行。- 京都花街×歌舞伎界という伝統の聖域で実行された、禁断の「血のすり替え」。- ちりばめられた伏線が一気に回収される、サスペンスドラマを知り尽くした著者ならではの鮮やかな展開。- 俳優ならではのリアリティと臨場感あふれる描写の数々。(C)Momiji Yamamura2026／双葉社

パソコンではなく、母と同じように原稿用紙にペンを走らせていると、20才にお茶屋さんで舞妓ちゃんの舞を見た日、歌舞伎役者さんが家にいらした日など、母との想い出が次々とアイデアをくれました。

読んで“母の血”を感じていただければ、とても嬉しゅうございます。

【書誌情報】

書籍タイトル：祇園の秘密 血のすり替え

書籍発売日：2026年6月17日

著者：山村紅葉

予価：1,980円（税込）

判型：四六判

出版社：双葉社

ブックデザイン：鈴木成一デザイン室

装画：古沢有莉

【著者プロフィール】

山村 紅葉（やまむら もみじ）

京都府出身。早稲田大学卒業後、国税専門官を経て女優へ。「二時間サスペンスの女王」と呼ばれる。母である作家・山村美紗先生が筆を置いた節目の年齢で、小説家デビューとなる。